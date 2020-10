Lidé reagují na krizi a mění své chování

"Lidé snížili svou spotřebu a začali více šetřit. Bojí se, že přijdou o práci, a připravují se na krizi. Rovněž měli omezené možnosti, za co mohli utrácet, protože mnohé obchody byly zavřené a cestování do zahraničí bylo omezeno," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Průměrná měsíční spotřeba na obyvatele dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 25 160 korun. To je o 744 korun méně než ve stejném období před rokem. Jasně se tak ukazuje, že lidé mění své spotřební chování a připravují se na krizi. Nižší spotřeba byla rovněž ovlivněna skutečností, že lidé měli méně příležitostí k utrácení. Některé obchody byly zavřené a bylo také ztíženo cestování do zahraničí.





Průměrný měsíční příjem na osobu dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 29 276 korun. To je o 1 026 korun více než ve stejném období před rokem. Z toho je patrné, že lidé snížili svou spotřebu v období, kdy jim narostly příjmy. Přesto stále platí, že lidé drtivou většinu svých příjmů hned utratí. Mnozí si navíc musí říkat svým zaměstnavatelům o zálohy na mzdy, protože do termínu výplaty nevydrží se svými úsporami.



Z dat Českého statistického úřadu dále vyplývá, že pracující lidé se v průměru mají lépe než zbytek společnosti. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 34 142 korun. To je však méně než ve stejném období před rokem, kdy bylo dosaženo úrovně 35 672 korun.



Český statistický úřad dnes kromě analýzy příjmů domácností zveřejnil i zpřesněná data o vývoji hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí letošního roku. Meziroční pokles dosáhl hodnoty 10,9 procenta. Jedná se o nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Špatné výsledky byly způsobeny pandemií koronaviru, která byla doprovázena restriktivními opatřeními.