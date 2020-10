Kdo pomůže více ekonomice? Biden, nebo Trump?

První prezidentská debata nakonec nepřinesla žádné hmatatelné důkazy o tom, jakého kandidáta by si měli Američané vybrat za svého nového prezidenta. Pokud se však pozastavíme nad otázkou ekonomické expanze a kdo by dokázal ekonomiku více pozvednout, není snad jednodušší volba, jelikož kandidáti nemohou být ve svých plánech více odlišní. Nový prezident bude začínat svůj mandát s vysokou nezaměstnaností a bude muset učinit neortodoxní rozhodnutí. Pojďme se podívat, co každý z kandidátů plánuje změnit v ekonomice.

Jistota není nikde

Američany určitě nečeká lehká volba. Ani jeden z kandidátů není “perfektní” a následky jejich práce mohou mít dlouhotrvající negativní účinek, aby krátkodobě podpořili ekonomiku. Mnohem zničující je však na první pohled politika nynějšího prezidenta Donalda Trumpa, který chce za sebou zanechat, co největší stopu. Ani politika Joe Bidena není dokonalá, ale konzervativnější přístup může USA opět otevřít dveře, které se zdály být už zavřené.

Donald Trump

Nad plány dosavadního prezidenta není potřeba dlouho rozmýšlet. Jeho plán je totiž docela jednoznačný. Trump si myslí, že při svém nástupu do funkce opravil ekonomiku a samozřejmě si myslí, že jí dokáže uzdravit znovu. Problémem v tomto případě je, že ekonomika si vedla velmi dobře už před jeho nástupem do funkce a za Baracka Obamy dokonce vytvořila více pracovních míst, než za vlády Trumpa. Ten velmi rád upozorňuje na růst akciového trhu, jakožto zrcadla zdravé ekonomické expanze. Zapomíná však, že hlavní práci zde odvedl americký FED, když snížil úrokové sazby a rozjel program kvantitativního uvolňování.

Musíme však Trumpovi uznat, že částečně se pod růstem akciových trhů podepsala daňová reforma z roku 2017. Najednou totiž měly americké korporáty více peněz na “Buy backy”, tedy zpětné odkupy vlastních akcií, které dostávaly nahoru ocenění firem. Daňová reforma však nezvedla podnikové investice a ušetřené peníze tudíž nepodpořily projekty, které by pomohly vytvořit základ pro dlouhodobější udržitelný růst. Trump je však toho názoru, že jeho politika byla úspěšná a můžeme tak očekávat další daňové škrty.

Těžko si představit, že by Trump ve svém dalším mandátu nechtěl pokračovat v obchodní válce s Čínou. Tu pozastavila první fáze obchodní dohody, která však příliš nevyřešila a Čína příliš nezměnila svůj přístup k obchodní politice. Trump se chybně soustředí na obrovský obchodní deficit, ale jeho celní přestřelka s Čínou nepřinesla přesun výroby z Číny a USA, jak by si prezident přál, ale místo toho se výrobci přesunuli do jiných zemí s nízkými produkčními náklady, jako je Vietnam nebo Thajsko. Tam by mohla jeho pozornost směřovat v dalších čtyřech letech, což určitě nepodpoří ekonomický růst. Stejně tak nepodpoří ekonomiku jeho omezování imigrace. To zpomaluje růst pracovní síly, protože imigranti většinou mají tendenci riskovat a pracovat v nových společnostech.

Joe Biden

V historii snad nebyly více odlišné pohledy na vyřešení ekonomických otázek. Bidenova politika je úplným opakem, což dokazují jeho výstupy. Biden chce donutit Čínu, aby respektovala mezinárodní obchodní zákony tím, že zapojí do implementace multilaterálních strategií WTO. Zároveň lze očekávat, že se Biden vrátí k TPP (Transpacifické partnerství), což je dohoda o volném obchodu a spolupráci členských států v Pacifiku kromě Číny.

Biden by nejspíše normalizoval imigrační politiku a poskytl grant tzv. “Dreamers”, to jsou občané, kteří přišli do USA jako děti a neznají jiné místo pro život. Uprchlíci by opět mohli žádat o azyl v USA, což by Biden podpořil imigrační reformou legislativy, která byla téměř uzákoněna už za Obamy.

Aby mohl Biden realizovat své plány, tak bude muset agresivně zvýšit vládní výdaje. Slíbil velké investice do infrastruktury, ale také do čisté energie, vývoje, 5G sítí, technologií nebo umělé inteligence. Přislíbil investice do školství, kde by zneplatnil školné na vysoké školy pro nižší a střední třídu. Posílil by také zdravotnictví a dostupnost pojištění pro Američany. Ačkoliv se zdá být vládní kasa Spojených států bezedná, Biden si uvědomuje, že není. Plánuje proto navýšit korporátní daně, přesně opak toho, co plánuje Trump. Podle něj nešly peníze do investic a ani nepodpořily spotřebu u bohatších Američanů, čímž se zdá být reforma zbytečná.

Velký důraz klade Biden na střední třídu a apeluje, že to jsou právě oni, kdo postavil Ameriku. Ne manažeři Hedge fondů a velkých investičních bank, které Trump podporuje. Biden by však stejně jako Trump zvýšil vládní deficit, což by se rovnalo vyšším sazbám v ekonomice. Nestandardní krize však umožňuje FEDu držet sazby nízko po delší dobu, aby se podařilo podpořit trh práce a investice. Nastoupil by tak v ideální době pro zrealizování svého plánu.

Jasnější volbu už snad nemohou Američané mít. Na jedné straně agresivní politika “America first”, na druhé straně důraz na “America for everyone”.