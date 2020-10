Česko – švédská spolupráce při vytváření infrastruktury pro výuku klinické farmakologie v neonatologii a pediatrii v České republice

02.10.2020 / 14:49 | Aktualizováno: 02.10.2020 / 14:58

Prestižní švédské zdravotnické zařízení specializované na péči o dětské pacienty Karolinska Institutet ve Stockholmu hostilo ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2020 seminář, na kterém byly mimo jiné prezentovány výsledky projektu „Mezinárodní mobilita vědeckých pracovníků Karlovy univerzity“ realizovaném v letošním roce MUDr. Pavlou Pokornou, PhD z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Během prvního dne semináře seznámili realizátoři projektu Jonas Berner MD, PhD za švédskou stranu a MUDr. Pavla Pokorná, PhD za ČR odborný zdravotnický personál s léčivy tišícími bolest u novorozenců a u dětí na jednotce intenzivní péče. Druhý den za účasti zástupkyně českého velvyslanectví ve Stockholmu, konzulky Ing. Ireny Blehová, PhD, diskutovali realizátoři projektu s Prof. Andersem Ranem z Karolinska Institutet Department of Clinical Pharmacology Karolinska University Hospital ve Stockholmu a Prof. Dickem Tibboelem Intensive Care and Department of Paediatric Surgery, Erasmus MC-Sophia Children´s Hospital v Rotterdamu potřebu vytvořit efektivní mechanismy evropské spolupráce ke sdílení aktuálních poznatků v rámci klinické praxe mezi klinickými farmakology a pediatry s cílem dosáhnout při léčbě nejmenších pacientů (včetně novorozenců) co největší rovnováhy mezi optimálním podáváním léků a bezpečností pro dětský organismus. Jonas Berner představil švédský Národní program databáze poznatků z praxe podávání dětských léků „ePed“, kam švédští lékaři nemocnice Karolinska průběžně zaznamenávají všechny informace o indikacích, dávkování, bezpečnostních aspektech a dalších zkušenostech při podávání léků dětem, včetně tzv. off-label a nelicencovaných léků, tedy léků určených primárně pro dospělé.

Cílem projektu a dlouhodobé práce paní doktorky Pokorné je umožnit českým neonatologům a pediatrům přístup k poznatkům jejich kolegů ve Švédsku a snaha vytvořit podmínky pro vzájemné sdílení tak vzácných a důležitých zkušeností s léčbou těch nejmenších pacientů v rámci širší evropské spolupráce. To vše za podpory projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.