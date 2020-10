Italská vláda posílí investice do dopravní infrastruktury

02.10.2020 / 14:37 | Aktualizováno: 02.10.2020 / 14:42

Itálie bude modernější a inkluzivnější, pokud posílí leteckou, železniční i přístavní dopravní síť, neboť rozvoj vysokorychlostní železniční sítě a silniční a dálniční sítě, je předpokladem pro zvýšení konkurenceschopnosti italských firem. Italské Ministerstvo dopravy připravilo program „Rychlá Itálie“ za 200 mld. Eur na posílení infrastruktury, který má v časovém úseku 15 let zajistit realizaci prioritních infrastrukturních děl.

„Rychlá Itálie” by se měla stát nástrojem pro posílení dálniční kapacity, odlehčení městských komunikací a vyšší přístupnosti k průmyslovým parkům s cílem oživení domácí poptávky a růstu HDP. K dispozici má aktuálně italská vláda již 113 mld. Eur. Tyto zdroje jsou určeny především pro železnice. Do silniční a dálniční sítě vyčlenila vláda částku ve výši 54 mld. Eur, z nichž je k dispozici ihned 45,1 mld. Eur. Z těchto prostředků půjde hlavní část do dálniční a silniční sítě, dalších 20 mld. Eur do prostředků hromadné dopravy, 5 mld. Eur do přístavů a 3 mld. Eur do letišť.

Mezi prioritní úseky plánu patří dokončení dálničních úseků jako jsou dálniční obchvat Campogalliano-Sassuolo, který je strategický pro přístup k průmyslovým oblastem, kde se vyrábí italská keramika, dálnice A36 v Lombardii (Pedemontana lombarda) a rychlostní silnice v Benátsku (Pedemontana veneta). Dalšími úseky jsou regionální dálnice mezi městy Reggio Emilia a Ferrara, údržba a modernizace rychlostní silnice SS 106 v Kalábrii a rekvalifikace dálnice A19 na Sicílii. Zároveň dojde k úpravám stávající silniční sítě včetně údržby mostů a viaduktů a zajištění bezpečnost seizmicky ohrožených infrastruktur.

Italské podnikatelské a průmyslové svazy ze sektoru dopravy a logistiky plán „Rychlá Itálie“ uvítaly a apelují na urychlenou realizaci infrastruktur životně důležitých pro logistiku a přepravu zboží.

Vypisované tendry na stránkách Ministerstva dopravy Itálie lze sledovat na níže uvedeném odkaze: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?_csrf=9Q19QUZP5F3A0W7HCZ7MV5K1OHMTA5H9

Zpracoval Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Římě