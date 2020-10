Podmínky vstupu do Uzbekistánu + Tádžikistánu + Turkmenistánu

02.10.2020 / 11:45 | Aktualizováno: 02.10.2020 / 12:29

Cestování do Uzbekistánu, Tádžikistánu a Turkmenistánu provází řada opatření a omezení. Níže uvádíme podrobnosti

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY



V souvislosti s epidemií jsou i nadále platná doporučení Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně Ministerstvo zahraničních věcí České republiky důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD (https://drozd.mzv.cz/).

Bližší informace můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (https://www.mzv.cz/jnp/) a Ministerstva vnitra České republiky (https://www.mvcr.cz/).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Uzbekistán

Od 1.10. 2020 jsou otevřeny pozemní hranice se sousedními zeměmi, resp. Uzbekistán umožňuje z těchto zemí přicestovat.

Obnoveno i vlakové a letecké spojení se zahraničím. Při příletu i odletu je nutné předložit negativní test.

V současnosti je možné z Evropy přicestovat do Taškentu s Turkish Airways, při odbavení je nutné předložit negativní test PCR ne starší 72 hodin. Uzbekistan Airways a Belavia pravidelně organizují tzv. evakuační lety z Moskvy a Petrohradu, resp. Minsku.

Od 1.10.2020 se v Uzbekistánu ruší omezení pro příjezd skupin zahraničních turistů (5 - 15 osob). Návštěvník musí mít při příjezdu negativní test a potvrzení o zdravotním pojištění. Pokud turista onemocní, musí na vlastní náklady putovat do karantény a teprve po vyléčení může odjet domů.

Tádžikistán

Cizincům je vstup do země zakázán (diplomaté, pracovníci mezinárodních organizací mají výjimku), cestující ze zahraničí se musí podrobit na hranici testu a strávit 14 dní v karanténě. Hranice s okolními zeměmi jsou uzavřeny s výjimkou Uzbekistánu (od. 1.10. otevřeny). Hranice s Kyrgyzstánem otevřena jen pro kargo.

Letecké spojení se zahraničím zrušeno, nepravidelné lety se uskutečnily do Dubaje s Fly Dubaj. Somon Air občas organizuje lety do Moskvy a Frankfurtu.

Turkmenistán

Všechna pravidelná letecká spojení zrušena, pozemní hranice uzavřeny. Tranzit přes Turkmenistán zakázán. Do země mohou přicestovat pouze občané Turkmenistánu a akreditovaní diplomaté, pracovníci mezinárodních společností a organizací.

3. DOPRAVA

Uzbekistán

Vnitrostátní letecké linky v provozu, obnovena vlaková spojení mezi regiony. Městská doprava funguje bez omezení.

Tádžikistán

Veřejná doprava v Dušanbe funguje bez omezení.

Turkmenistán

ZÚ TAškent nemá přesné informace o stavu veřejné dopravy v Ašchabadu a dalších městech, taxislužba zřejmě funguje v dostatečné míře.

4. OPATŘENÍ

Uzbekistán

Negativní test PCR ne starší 72 hodin při vstupu na území podmínkou. Test je možné podstoupit i na pozemní hranici za částku 20 USD. Pokud je test pozitivní, daná osoba není do země vpuštěna.

Při příletu i odletu je nutné také předložit negativní test. Výjimku mají cestovatelé z tzv. zelených zemí (Čína, Thajsko, Malajsie, Jižní Korea, Gruzie, Maďarsko, Finsko, Lotyšsko, Rakousko, Japonsko). Cestující z tzv. žlutých zemí (Azerbájdžán, Bělorusko, SAE, EU kromě Španělska) musí předložit negativní test a putovat do 14denní karantény v hotelu nebo v místě bydliště. Na letišti v Taškentu je možné podstoupit test PCR.

Tádžikistán

Cestující ze zahraničí se musí podrobit na hranici testu a strávit 14 dní v karanténě.

Turkmenistán

Každý, kdo přicestuje, musí absolvovat test na kovid. Bez ohledu na negativní nebo pozitivní výsledek pak musí do 14denní karantény ve státních zařízeních k tomu určených. Při odletu musí cestovatel předložit negativní test ne starší 24 hodin před odletem.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Turkmenistán

Ministerstvo zahraničních věcí: https://www.mfa.gov.tm/en

Ministerstvo zahraničních věcí - o ochraně zdraví: https://www.mfa.gov.tm/en/articles/7

Tádžikistán

Ministerstvo zahraničních věcí: https://mfa.tj/en/main

Ministerstvo dopravy: https://www.mintrans.tj/en

Ministerstvo zdravotnictví: http://moh.tj/contact/?lang=en

Uzbekistán

Ministerstvo zahraničních věcí: https://mfa.uz/en/

Ministerstvo dopravy: https://mintrans.uz/en/

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.minzdrav.uz/en/