Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. září 2020

2. 10. 2020

Stejně jako na území celé České republiky můžeme i v Pardubickém kraji zaznamenat během září 2020 snížení nezaměstnanosti. Kraj si nadále od konce května 2020 drží nejnižší podíl nezaměstnaných osob v mezikrajském srovnání. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce i počet uchazečů o zaměstnání se oproti předchozímu měsíci v kraji snížil. Zároveň bylo ke konci září 2020 v kraji nejméně volných pracovních míst od konce ledna 2018.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) byl ke konci září 2020 v Pardubickém kraji 2,56 % a v celé ČR 3,77 %. Ve srovnání s minulým měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji snížil o 0,10 procentního bodu (v celé ČR o 0,05 p. b.), oproti stavu z konce září 2019 se pak nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,68 procentního bodu (v celé ČR o 1,10 p. b.). Podíl nezaměstnaných žen se v kraji oproti srpnu 2020 snížil výrazněji (o 0,17 p. b. na 2,75 %) než podíl nezaměstnaných mužů (o 0,04 p. b. na 2,37 %).

V mezikrajském srovnání má Pardubický kraj od konce května 2020 nejnižší podíl nezaměstnaných osob (2,56 % ke konci září 2020). Méně než tříprocentní nezaměstnanost byla ke konci září 2020 zaznamenána ještě v Jihočeském kraji (2,70 %), Královéhradeckém kraji (2,91 %), Zlínském kraji (2,93 %) a Kraji Vysočina (2,99 %). Naopak více než pětiprocentní nezaměstnanost vykazovaly kraje Moravskoslezský (5,42 %), Ústecký (5,41 %) a Karlovarský (5,01 %). Oproti stavu z konce září 2019 se nezaměstnanost zvýšila ve všech krajích, přičemž nejvyšší růst byl zaznamenán v Karlovarském kraji (o 2,51 p. b.). Naopak nejnižší růst nezaměstnanosti byl v kraji Vysočina (o 0,60 p. b.), druhý nejnižší pak v Pardubickém kraji (0,68 p. b.).

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci Pardubického kraje drží od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,40 % ke konci září 2020). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl ke konci září 2020 zaznamenán v okrese Svitavy (2,67 %), který můžeme zařadit za okresy Chrudim (2,56 %) a Pardubice (2,61 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 9. 2020

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo ke konci září 2020 evidováno 9 111 nezaměstnaných osob, z toho 8 487 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Mezi uchazeče, kteří pobírali podporu v nezaměstnanosti, se zařadilo 3 578 osob. Počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji se oproti předchozímu měsíci snížil o 312. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 2 188 osob, naopak evidence byla ukončena 2 500 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci snížil o 5 152 míst. Ke konci září 2020 bylo v kraji evidováno 21 112 pracovních míst, což byla nejnižší měsíční hodnota od ledna 2018. Oproti předchozímu měsíci se nabídka volných pracovních míst snížila ve všech okresech Pardubického kraje, přičemž k nejrozsáhlejšímu snížení došlo v okrese Pardubice (o 22,6 %).

Ke konci září 2020 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,3 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 3,9krát. Okres Ústí nad Orlicí měl oproti uchazečům 1,6krát více pracovních míst a okresy Chrudim a Svitavy 1,4krát více pracovních míst.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Pramen: MPSV