Perly týdne: Začal nový býčí trh, rotace je na spadnutí a u nás platíme na (ne)dálnicích

Roubini přišel s dalším varováním, ale jiní se domnívají, že začal další cyklus a býčí trh. Hovoří se o rotaci do cyklických titulů, Čína ale už není motorem globální ekonomiky. U nás platíme za (ne)dálnice a ještě mnohem více. Další Perly týdne jsou tu.

Ve světě…



Roubini opět varuje, Wilson povzbuzuje: Nouriel Roubini na videu Bloombergu tvrdil, že čelíme dezinflačním tlakům, které ještě nějakou dobu přetrvají. Pokud ale bude pokračovat monetizace vládních dluhů spojená s poškozenou nabídkovou stranou ekonomiky, může se dostavit stagflace. Negativní nabídkový šok by mohl pramenit z deglobalizace, protekcionismu a politik, které omezují potenciální růst. Může tak za pár let nastat podobný problém jako v sedmdesátých letech minulého století. Část investorů se přitom tohoto scénáře podle ekonoma obává již nyní.