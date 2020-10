?? Indexy padají, Trump má koronavirus

Donald Trump byl testován pozitivně na koronavirus v nejhorší možnou dobu. Bude ho to stát vítězství v prezidentské volbě? Trhy se bojí!

Indexy začaly nový měsíc na pozitivní vlně, a to hlavně v USA, odkud přicházela v posledních týdnech dobrá makrodata. Trhům pomáhají také jednání o novém ekonomickém stimulu. Nicméně zpráva o pozitivním testování amerického prezidenta Trumpa a jeho manželky na COVID-19 zneklidnila trhy. Jedná se o špatnou zprávu z několika důvodů. Ukazuje se, že pandemie je reálným rizikem s potenciálně výraznými dopady. Koronavirus může výrazně snížit šanci na znovuzvolení Trumpa americkým prezidentem (a trhy se bojí, že Biden vyhraje). Navíc nový ekonomický stimul není stále vyřešen a se stále větší pravděpodobností to vypadá, že do voleb se už nic vyjednat nestihne.

Po velmi dobré pondělní seanci klesal německý index DE30 už 4 dny v řadě. Býci se snaží poklesy brzdit a ztráty zatím nejsou nijak extrémní, ale vzhledem k poslednímu dění se zdá, že korekce má další prostor k pokračování.