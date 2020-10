ČSÚ je připraven na zpracování volebních výsledků

Téměř 2 600 interních a externích zaměstnanců Českého statistického úřadu je připraveno na sobotní zpracování výsledků voleb do krajských zastupitelstev a jedné třetiny Senátu. Na všech 469 přebíracích místech i v centrále úřadu jsou zavedena přísná hygienická opatření. Sčítání může vzhledem k aktuální epidemické situaci trvat déle.

Přípravy na zpracování výsledků voleb zahrnovaly důkladné proškolení zaměstnanců ČSÚ i členů okrskových volebních komisí včetně úpravy instruktážních videopořadů. Průběžně probíhaly též funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování a statistici si dopředu vyzkoušeli i některá mimořádná opatření.

„Český statistický úřad pro převzetí výsledků od volebních komisí otevře v sobotu celkem 469 přebíracích míst. Na nich jsme zavedli příslušná hygienická opatření a naši pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky. Kontakt se zástupci okrskových volebních komisí bude omezen na nezbytné minimum. Zvýšená opatření samozřejmě platí i v ústředí ČSÚ,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Volby proběhnou v celkem 14 043 volebních okrscích. Toto číslo zahrnuje i 47 tzv. Covid okrsků, pro které bude výsledky sčítat 14 zvláštních sčítacích komisí vytvořených při krajských úřadech. Běžných okrskových volebních komisí bude 13 996, téměř 4 800 z nich bude zpracovávat jak volby do krajských zastupitelstev, tak volby do Senátu.

„Sčítání hlasů zahájí komise bezprostředně po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin, nicméně krajské úřady mohou dobu pro hlasování v případě zvýšeného zájmu o využití zvláštní přenosné volební schránky prodloužit až o 3 hodiny,“ upozorňuje Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ. To může prodloužit i dobu zpracování volebních výsledků. „Apelujeme však na všechny komise, aby nespěchaly a plně se soustředily na kvalitu sčítání odevzdaných hlasů v souladu s metodickými pokyny ČSÚ a platnými zákony,“ zdůrazňuje Krumpová.

Po sečtení hlasů zpracují komise zápisy o průběhu a výsledku hlasování a jejich správnost stvrdí všichni členové komisí svými podpisy. Podepsaný zápis doručí komise na přebírací místo Českého statistického úřadu. Pracovníci úřadu zde provedou kontrolu zápisu a vloží údaje do systému, přičemž zástupci komise obdrží pro následnou kontrolu opis údajů okrsku. Poté jsou data v zabezpečené elektronické podobě odeslána do centra zpracování, kde jsou uložena do databáze. Výsledky jsou průběžně zveřejňovány na serveru volby.cz, záložně na stránce volbyczso.cz a v redukované podobě na stránce volbyhned.cz.

