US Sněmovna schválila podobu dalšího podpůrného balíku v rozsahu 2,2 biliónu USD. Na řadě je teď Senát, který bude nejspíše proti

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek v noci schválila další koronavirový stimulační podpůrný balík opatření v rozsahu 2,2 biliónů USD . Balík byl schválen v poměru 214:207 hlasům.Návrh nyní zamíří do Senátu . Očekává se, že ten návrh nepodpoří vzhledem k tomu, že je kontrolován Republikány, kteří odmítají tak vysoké další náklady na řešení koronavirovou krize.Dosavadní vládní potažmo Republikánské představy ohledně rozsahu pomoci se pohybují kolem 1,6 biliónu USD Demokratický návrh obsahuje následující:- obnovení mimořádné podpory v nezaměstnanost v rozsahu 600 USD týdně- rozeslání druhé tranše jednorázové pomoci 1200 USD všem Američanům v produktivním věku- podpora lokálních vlád a samospráv v rozsahu 436 mld. USD - větší rozsah pomoci v rámci PPP pro nejhůře zasažené sektory- dalších 25 mld. USD pro aerolinky- 75 mld. USD na testování a trasování Covid-19 - poskytnout 225 mld. USD do vzdělávacího systému a 57 mld. na péči o děti- vyčlenit miliardy dolarů na pomoc pro hypotéky Vládní návrh počítá s 250 mld. pro lokální vlády, 400 USD týdně v rámci mimořádné podpory v nezaměstnanosti , 150 mld. USD do vzdělání, 60 mld. na pomoc realitním půjčkám a nájmům. Shoda panuje ohledně rozsahu podpory testování a trasování.