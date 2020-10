Biden versus Trump: 62 ku 38 (Tématické reporty)

Příprava na prezidentské volby ve Spojených státech, které mají proběhnout 3. listopadu, je v plném proudu. Volební průzkumy favorizují Demokrata Joe Bidena vůči stávajícímu prezidentovi Donaldu Trumpovi. Obdobně i náš odhad dává Bidenovi šanci na vítězství 62:38. Vítězství Trumpa je obecně považováno za pozitivnější pro ekonomický růst (vzhledem k jeho preferenci nízkých daní) a americká riziková aktiva. Vyšší pravděpodobnost dalšího rozšíření obchodních válek, a s tím spojená nejistota, by pak pravděpodobně svědčila dolaru. Ten by tak oslabil méně, než v případě vítězství Bidena. Nevypočitatelnost kroků Donalda Trumpa by také znamenala větší poptávku po jistotě, tedy zlatu. Biden by zase mohl zmírnit sankce na Irán a Venezuelu, což by se projevilo v nižších cenách ropy. Vítězství Trumpa pak považujeme za plus pro akciové trhy, vítězství Bidena pro trh korporátních dluhopisů. Obecně nadcházející volby mohou znamenat větší volatilitu na trzích. Ta by ale ihned po vyhlášení vítěze měla opadnout.

První společnou debatu mají prezidentští kandidáti za sebou. Ta další by měla proběhnout 15. října. Otázka ale je, jak do celého dění zasáhne nakažení Donalada Trumpa koronavirem. Hned první debata ukázala, že letošní volby budou plné emocí, kontroverzních témat a jejich výsledek bude až do posledního okamžiku nejistý. Obavy vzbuzuje především napadení volebního výsledku, tak jak tomu bylo v případě volby George W. Busge a Al Gora v roce 2000. Tam o výsledku voleb rozhodl až Ústavní soud. Vyšší pravděpodobnost takovéto komplikace je dána tím, že kvůli Covidu-19 budou lidé volit i přes e-mail či své hlasy zasílat poštou. Těch by měl letos dorazit rekordní počet, což už samo o sobě zvyšuje riziko, že výsledek voleb bude napaden. Oleje do ohně přilévá i sám Trump, který se o nadcházejících volbách vyjadřuje stylem: „bude to podvod, jaký jste neviděli“. Napadení voleb by pravděpodobně krátkodobě zvýšilo volatilitu na finančních trzích. Ta by ale, jak ukazuje vývoj v minulosti, rychle opadla ihned po vyhlášení vítěze.

Volební průzkumy nyní výrazně favorizují Joea Bidena. I naše prognóza dává Bidenovi šance 62:38 oproti Trumpovi. Podobně to ale vypadalo i při volbě Trump versus Clintonová v roce 2016 a výsledek nakonec překvapil.

Z ekonomického hlediska se domníváme, že v krátkém horizontu se vítězstvím Trumpa ani Bidena mnoho nezmění. Oba se budou snažit stabilizovat ekonomickou situaci po pandemické krizi a snížit míru nezaměstnanostiVýnosy dluhopisů by měly pokračovat v pomalém růstu, dolar bude zřejmě oslabovat, akciové trhy by si měly připisovat zisky, přičemž po skončení voleb by volatilita na trzích měla významně klesnout. Rozdíly v postojích obou kandidátů se tak neprojeví v ekonomice ihned, ale až s odstupem času.

Hlavním rozdílem mezi Trumpem a Bidenem je postoj k obchodním válkám a daním. Z tohoto pohledu je vítězství Donalda Trumpa vnímáno jako prorůstové. Během svého působení Trump snížil daňovou sazbu pro podniky z 35 % na 21 % a daň jednotlivců v nejvyšší daňové třídě z 39,6 % na 37 %. To znamenalo vyšší HDP zhruba o 0,2-0,3 pb. Biden naopak navrhuje daň pro podniky zvýšit na 28 %. Zatímco ani Trump, ani Biden, nebudou postoj k Čině nějak zásadně měnit, Biden by zřejmě v zavádění dalších tarifů nepokračoval, ani by konflikt dále neeskaloval. To, do jaké míry by se Bidenovi dařilo prosazovat ekonomické změny, by záleželo i na výsledcích voleb do Sněmovny reprezentantů a Senátu. Náš hlavní scénář počítá s tím, že jak Sněmovnu, tak i Senát, ovládnou Demokraté, což by Bidenovi značně usnadnilo práci.

Vítězství Trumpa by zvýšilo riziko rozšíření obchodních válek i do Evropy, což by prospělo dolaru. Ten by sice stále vůči euru oslaboval, bylo by to ale pomalejším tempem, než v případě vítězství Bidena. Na vítězství Demokratů, kteří jsou méně orientovaní na podnikatelský sektor, dolar doplatil jak za vlády Cartera, tak i Obamy. S Bidenem by to zřejmě nebylo jiné.

Americké desetileté vládní dluhopisy se do konce letošního roku z intervalu 0,5-1,0 % zřejmě nevymaní, ať už volby vyhraje kdokoli. Vítězství Bidena by pak mohlo znamenat vyšší výnosy dluhopisů s tím, jak se investoři budou obávat prohloubení deficitů veřejných financí a zvýšení daní. V krátkém horizontu by ale finanční trhy, obzvláště v případě zpochybnění výsledků voleb, mohly americké vládní dluhopisy využít jako bezpečný přístav.

Akciím by více prospělo vítězství Trumpa. Ani Biden je ale od růstové trajektorie podle naší prognózy neodvrátí. Tím, že je znovuzvolení Trumpa příznivější pro růst tamní ekonomiky a pro americká riziková aktiva, preferujeme nejcykličtější část amerického akciového trhu, tedy S&P 400 MidCaps versus Nasdaq 100. Z vítězství Bidena by naopak měly benefitovat, vzhledem k nižšímu růstu HDP a uvolněnější fiskální politice, spíše korporátní dluhopisy než akciový trh. Nevypočitatelnost kroků Donalda Trumpa by také znamenala větší poptávku po jistotě, tedy zlatu. Biden by zase mohl zmírnit sankce na Irán a Venezuelu, což by se projevilo v nižších cenách ropy.

Měny rozvíjejících se zemí by v krátkodobém horizontu mohly v reakci na vítězství Bidena spíše oslabovat, obzvlášť pokud by Demokraté zvítězili jak v Senátu, tak ve Sněmovně reprezentantů. Naopak v případě vítězství Trumpa, který představuje určitou „jistotu“, by měny podle našeho názoru spíše posilovaly. Úrokové sazby v rozvíjejících se zemích a zemích středoevropského regionu mají obvykle po volbách ve Spojených státech tendenci klesat, ať už byl výsledek jakýkoli. Volby v USA tak nejsou jen sázkou na správného kandidáta, ale i na správné aktivum na finančních trzích.