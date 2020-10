Aukce kmitočtů: ČEZ se do aukce nakonec nepřihlásil, o dalších se jen spekuluje

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) včera zveřejnil, že se do aukce o nové kmitočty přihlásilo sedm uchazečů. Jména však zveřejněna nebyla. Jen připomínáme, že potenciální zájemci měli čas do 30. 9. 2020 k podání přihlášek do aukce. Současně společnost ČEZ oznámila, že se nakonec do aukce o nové kmitočty nepřihlásila. Neúčast ČEZu vnímáme mírně pozitivně vzhledem k tomu, že dle nás mohlo vzniknout riziko, že by aukce mohla vést k větší kontrole telekomunikačního trhu ze strany státu vzhledem k akcionářské struktuře společnosti. Očekáváme, že mezi uchazeči jsou současní mobilní operátoři, tedy O2 CR, Vodafone T-Mobile . Dále odhadujeme, že se do aukce přihlásily subjekty, které již dříve o aukci uvažovaly jako Nordic Telecom, Poda či Sazka Mobil. Zajímavé bude sledovat, zda se ukáže, kdo by mohl být sedmým zájemcem, a nelze vyloučit ani dříve zmiňovanou rakouskou telekomunikační skupinu A1 Telekom Austria. Jen připomínáme, že podmínky domácí aukce napadli všichni tři současní mobilní operátoři ať již žalobami k místnímu soudu či stížností k Evropské komisi.