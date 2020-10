9,30 h - US indexové futures indikují výrazněji negativní start řádného obchodování

US indexové futures v průběhu evropského rána indikují výraznější oslabení hlavních indexů. DJIA by měl oslabit o cca 1,5% a minusy jsou indikovány také pro širší S&P 500 Hlavním důvodem je oznámení prezidenta Trumpa , že on i jeho žena mají Covid-19 , což měsíc před prezidentskými volbami zvyšuje obecnou míru.Dnes budou zveřejněny vládní statistiky z trhu práce . Trh očekává za září tvorbu 800 000 nových pracovních míst oproti 1,37 miliónu ze srpna.