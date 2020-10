Investování v krypto světě

Termínované uložení

V případě, že je pro vás svět za hranicemi naší země nedůvěryhodný i v Česku najdeme projekt, který dokáže úspěšně zhodnocovat kryptoměny. Jedná se o produkt Boost od společnosti CRYFIN a.s. Zde se bavíme o totožné službě jako termínovaný vklad, ale v Bitcoinu a s mnohem vyšším zhodnocením než v bance.

Za konkrétní dobu, jistý úrok - to je fér. Pokud hledáte investici jako pasivní příjem a nemáte velké zkušenosti s krypto světem, zde je to trefa do černého. Nejprve si vyberete na jak dlouho chcete finance investovat. Zde se můžete dostat na maximum 6% zhodnocení ročně. A po vložení prostředků už stačí sledovat zisky.

Oproti tradingu zde nenajdeme tak vysoký potenciál výnosu, na druhé straně je zde minimalizované riziko bez nutnosti jakékoliv aktivity z vaší strany.

Závěrem bych rád zmínil, že zde bylo vybráno pouze několik málo možností jak v krypto světě dosáhnout vyšších zisků. Vždy je podstatné být nohama na zemi a nenechat se zlákat příběhy o tisíci procentním zhodnocení přes noc. Myslete také na diverzifikaci, rozložit prostředky do více projektů funguje lépe než vsadit vše na jednu kartu.





