Rozbřesk: Trump s manželkou jsou pozitivní na COVID-19, trhy čelí nárůstu averze k riziku

Americký prezident Donald Trump a první dáma USA jsou pozitivní na COVID-19. Toť bombastická zpráva, která dnes po ránu obletěla svět. Zpráva, která není nikterak šokující, ale která může mít implikace pro budoucnost hlavní super mocnosti světa.



Pro pozorovatele dění na finančních trzích jde přitom o unikátní možnost poodhalit preference investorů a spekulantů, jak vnímají výsledek prezidentské volby v kontextu cen aktiv. Ač je do voleb stále daleko, a jak víme šance na přežití u nakaženého koronarivem v Trumpově věku je stále velmi vysoká, tak tuto patálii v Bílém domě lze v podstatě chápat jako “umělý” experiment s vypuštěním informace, že současný prezident neobhájí ve volbách 3. listopadu svůj mandát. Jak se tedy dnes po ránu globální finanční trhy s koronavirovou nákazou v rodině Trumpových vyrovnávají? Zjednodušeně by se první reakce trhů dala popsat jako vcelku kontrolovaný nárůst averze k riziku neboli: ceny bezpečných vládních dluhopisy jdou nahoru, dolar posiluje a akcie stejně jako například ropa viditelně ztrácí. Pokud jde o v poslední době ostře sledované měny v emerging markets, tak pod tlakem se ocitá nejen například ruský rubl, ale radost z Trumpovy pozitivity nemá například ani polský zlotý (a v podstatě i ostatní měny v regionu).



Ač nám výše uvedená reakce trhů říká o jejich preferencích hodně, tak samozřejmě je nelze brát jako jednoduchý mustr pro jejich chování v období po amerických volbách. Po nich totiž může být hlavní téma pro trh tak banální věc, jako je prosté uznání jejich výsledků oběma zainteresovanými stranami. Pokud bude výsledek prezidentských voleb těsný a pověstný jazýček na vahách mohou v koronavirové době přestavovat hlasy odevzdané poštou, tak se opravdu můžeme dočkat toho, že jedna či druhá strana nebude chtít volební výsledek uznat a v nejsilnější západní demokracii světa zavládne ústavní chaos. Taková situace bude pro globální trhy daleko tvrdší oříšek než to, že americký prezident dostane čínskou chřipičku.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se vrátila během čtvrtka pod 27,00 EUR/CZK, a to především díky pokračující stabilizaci nálady na rozvíjejících se trzích. Udržet si trvalý optimismus bude však ve světle probíhající druhé vlny pandemie pravděpodobně složité.



Ministerstvo financí včera zveřejnilo výsledky hospodaření do konce září a tři měsíce před koncem roku vidíme deficit 250 miliard korun - tedy zhruba polovinu plánovaného deficitu za celý rok.



Zahraniční forex



Americký prezident Trump je pozitivní na koronavirus, což se dolaru v podstatě líbí, takže se eurodolar sesunul zpět k hranici 1,17. Averze k riziku však roste také proto, že naděje na to, že americký Kongres rychle přijme další fiskální balík, opět klesly, přičemž právě naděje na nový fiskální stimul v USA byl v předchozích dnech jedním z důvodů, proč euro mazalo ztráty.



Za normálních okolností by hlavní událostí dne byly oficiální statistiky z amerického trhu práce (za měsíc září), avšak prim budou zřejmě udávat úvahy o tom, jak se americká administrativa vyrovná s povinnou karanténou prezidenta (údajně by měl ze své pracovny vykonávat svoje povinnosti dále).



Pokud pak jde o vývoj na devizových trzích emerging markets, tak zde bude trhy primárně zajímat, zdali je opravdu naděje na nový fiskální balík mrtvá či nikoliv, přičemž rubl může mít problém s padající ropou.