Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech dále poklesne (Ranní zpráva z finančního trhu)

Nejzajímavější událostí dne bude zveřejnění klíčové statistiky z amerického trhu práce za září. Ta by měla vykázat další solidní počet nově vytvořených pracovních míst a pokles nezaměstnanosti pod osm procent, což by mohlo nahrát dolaru. I tak ale v americké ekonomice ve srovnání se situací před vypuknutím koronaviru více než jedenáct miliónů pracovních míst chybí. Nejistotu na finančních trzích může zvýšit i pozitivní test Donalda Trumpa na koronavirus. České národní účty ukáží, jak hodně Covid-19 ukrojil ze ziskových marží firem a podepsal se na míře investic. Zveřejněn bude i zápis z posledního zasedání ČNB.

Pracovní místa v USA přibývají

Počet nových pracovních míst mimo zemědělský sektor by měl v září podle naší prognózy vzrůst o dalších 925 tisíc. To by mělo míru nezaměstnanosti stlačit o dalších 0,5 pb na 7,9 %. Tvorba nových pracovních míst je tak stále vysoká, ačkoli její tempo ve srovnání s prvními měsíci po otevření ekonomiky zpomaluje. Od začátku května bylo vytvořeno 10,6 miliónu pracovních pozic. Stále jich však, ve srovnání s obdobím před koronavirovou krizí, 11,5 miliónu chybí. Nejvíce míst zaniklo v maloobchodě, zdravotnictví, umění a zábavě a pohostinství. V pohostinství stále chybí 2,5 milionů pozic ve srovnání se situací s únorem a některé z nich budou zřejmě ztraceny definitivně. Zářijová data by však i tak mohla trhu přinést příjemné překvapení (konsenzus trhu počítá s poklesem nezaměstnanosti pouze na 8,2 %), což by hovořilo ve prospěch posílení amerického dolaru.

V Česku nás čeká zveřejnění třetího čtení HDP za druhý v kvartál. V něm ekonomika podle doposud zveřejněných informací poklesla o 7,9 % q/q. Zajímavý pohled bude na sektorové národní účty, které ukáží, jak se koronavirus odrazil ve vývoji ziskových marží firem, investic či míry úspor domácností. Zároveň dnes bude zveřejněn i zápis z posledního zasedání ČNB. Více jsme se této tématice věnovali zde: https://bit.ly/301AvUS.

Region včera výrazně v zeleném

Měny v celém regionu včera výrazně posilovaly, nahoru šly i úrokové sazby. Vítězem regionálního klání byl maďarský forint, který si připsal 0,9 % a posunul se na úroveň 360,3 HUF/EUR. Jeho posílení bylo pravděpodobně důvodem, proč maďarská centrální banka včera ponechala jednotýdenní depozitní sazbu beze změny na úrovni 0,75 %. Za forintem příliš nezaostal ani polský zlotý, který posílil na úroveň 4,492 PLN/EUR. Zisky si připisovala i česká koruna. Za relativně nízké likvidity zhodnotila o 0,7 % a v odpoledních hodinách se obchodovala za 26,89 CZK/EUR. Dnes ráno však již otevírá slabší (26,92 CZK/EUR) a skoro 3 500 nově nakažených jí náladu zřejmě moc nezvedne.

České ministerstvo financí zveřejnilo výsledky hospodaření státního rozpočtu za prvních devět měsíců tohoto roku. Rozpočet skončil s deficitem 252,7 mld. Kč, což oproti stejnému období minulého roku představuje zhoršení o 231,7 mld. Kč. I tak je ale vývoj státního rozpočtu lepší, než jsme očekávali. Celkově nás tak aktuální situace vede ke zlepšení naší prognózy schodku pro letošní rok z původních 400 mld. Kč na 350 mld. Kč. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: https://bit.ly/36tnTdn. Z dat byly zveřejněny zářijové indikátory PMI. Ten český se konečně poprvé od listopadu 2018 vyšplhal nad 50bodovou hranici, což značí, že podmínky v domácím průmyslu se zlepšují. Již třetí měsíc v řadě se nad padesátkou udržel i polský PMI. Ve srovnání s konsenzem ale zaostal. Pod hranici značící fázi expanze se naopak propadl maďarský index (48,3 bodů). Českému PMI jsme se více věnovali zde: https://bit.ly/33hAOg9. Polská inflace překvapila růstem ze srpnových 2,8 % na zářijová 3,2 % y/y, tedy výrazně nad 2,5% inflační cíl. I tak ale žádnou změnu v nastavení měnové politiky ani v holubičí rétorice tamní centrální banky příští týden nečekáme.

Pravidelná týdenní dávka dat z amerického trhu práce překvapila pozitivními výsledky. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti sice zůstaly nad 800 tisíci, ty probíhající ale o dalších 800 tisíc poklesly. To naznačuje, že by míra nezaměstnanosti mohla dále poklesnout, když už v srpnu potěšila snížením na 8,4 %, jak komentujeme výše. Ani tak ale dolar ze čtvrtečního obchodování mnoho nevytěžil, a ve srovnání s předchozím dnem skončil o 0,2 % slabší na 1,175 USD/EUR.