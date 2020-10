Eurodolar se sesunul zpět k hranici 1,17

Dolaru se v podstatě líbí, že americký prezident Trump je pozitivní na koronavirus.

Americký prezident Trump je pozitivní na koronavirus , což se dolaru v podstatě líbí, takže se eurodolar sesunul zpět k hranici 1,17. Averze k riziku však roste také proto, že naděje na to, že americký Kongres rychle přijme další fiskální balík, opět klesly, přičemž právě naděje na nový fiskální stimul v USA byl v předchozích dnech jedním z důvodů, proč euro mazalo ztráty. Za normálních okolností by hlavní událostí dne byly oficiální statistiky z amerického trhu práce (za měsíc září), avšak prim budou zřejmě udávat úvahy o tom, jak se americká administrativa vyrovná s povinnou karanténou prezidenta (údajně by měl ze své pracovny vykonávat svoje povinnosti dále). Pokud pak jde o vývoj na devizových trzích emerging markets, tak zde bude trhy primárně zajímat, zdali je opravdu naděje na nový fiskální balík mrtvá či nikoliv, přičemž rubl může mít problém s padající ropou