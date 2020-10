Nový český důlní nakladač ze Sibiře

01.10.2020 / 11:31 | Aktualizováno: 02.10.2020 / 06:17

Česká firma FERRIT uvedla na ruský trh ve spolupráci s ruskou firmou ŠAAZ v Šadrinsku první 14-ti tunový důlní nakladač pro těžební firmy.

Česká firma Ferrit již několik let spolupracuje s ruským koncernem Uralskaja Gorno Metalurgičeskaja Kompanija (UGMK) na výrobě důlních nakladačů podle projektů firmy FERRIT a ve značné části z jejich komponentů. Výroba probíhá v Šadrinském Avto Agregatnom Zavodě (ŠAAZ) v Šadrinsku v Kurganské oblasti. První 10-ti tunový nakladač byl oficiálně představen v listopadu 2018 – viz naše stránky: https://www.mzv.cz/yekaterinburg/cz/obchod_a_ekonomika/oficialni_predstaveni_noveho_dulniho.html Nakladače jsou dodávány v první řadě do měděných a niklových dolů firmy UGMK, ale postupně i jiným ruským odběratelům. Na základě požadavků z provozů byl postaven výkonnější 14-ti tunový nakladač a připravuje se výroba 17-ti tunového. Nový 14-ti tunový nakladač je již možno v případě potřeby provozovat rovněž pomocí dálkového ovládání.

Tento projekt je dalším příkladem úspěšného přizpůsobování se českých firem ke změněným podmínkám na ruském trhu, kdy je, kromě jiného, vyžadována v daleko větší míře lokalizace výroby s větším podílem místních komponent.

Autor: M. Vlastník, ekonomický konzul, GK Jekatěrinburg