Ne všechny dividendy ztracené při pandemii se vrátí k novému normálu

Pandemie může na evropských dividendách zanechat nesmazatelnou stopu. Některé dividendy, které se po prvotním nárůstu případů Covid-19 začínají opět vyplácet, včetně bankovnictví a energetiky, čelí strukturálním tlakům. To by mohlo vést k dlouhodobým změnám evropského investičního prostředí, kde akcionáři bývají odměňováni spíše dividendami než zpětným odkupy, které jsou oblíbenější v USA.

Referenční Stoxx Europe 600 Index se na základě celkového výnosu za posledních 20 let téměř zdvojnásobil, ale pokud bychom jej osekali o výplaty, tak by se sotva pohnul. Dividendový dopad bude ještě větší na trzích, jako je Velká Británie, silně závislých na odvětvích bohatých právě na dividendy.

"Pro většinu společností je to jen další cyklus, i když s bezprecedentním narušením fyzické aktivity," uvedl Sam Witherow, manažer portfolia společnosti JPMorgan Asset Management. "U ostatních však tato krize zrychlila strukturální tlaky a bolestivé zúčtování. Dobrými příklady jsou banky nebo velké ropné firmy.“

A právě nadměrná expozice Británie na tyto sektorům se stala zátěží. Téměř čtvrtina celkových dividend na indexu FTSE 350 v roce 2019 pocházela z ropy a zemního plynu, což je podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg dvojnásobek toho, co u indexu Stoxx 600. Banky ve Velké Británii představovaly 12 % výplat, ve srovnání s pouhými 6 % v eurozóně. A podle údajů Bloombergu se dividendy ve Velké Británii letos sníží o větší částku než v jakékoli jiné významné evropské zemi.

Místní dividendová aristokracie není bez viny, podotkl Witherow, protože „nadměrně odměňovala své akcionáře na úkor zajištění budoucnosti svého podnikání“. "Tato krize skutečně prokázala výhody dlouhodobého horizontu, a to jak pro podniky, tak pro akcionáře, kteří do nich investovali." dodal Sam Witherow.

"Po snížení nebo zrušení dividend u společností Shell, HSBC a BP v průběhu roku se nyní očekává, že British American Tobacco bude letos největším výplatcem dividend na FTSE 100," uvedla ve své zprávě AJ Bell. "Ne všichni investoři to uvítají, zejména ti, kteří mají pocit, že tabák nezapadá do sociálně odpovědného investování."

Je tu ale i druhá strana mince: „Zdá se, že analytici se domnívají, že správní rady nebudou tak rychle rozhazovat hotovost, až začne svítat na lepší časy, a že v roce 2021 budou zisky růst rychleji než dividendy,“ uvedl AJ Bell.

Evropské banky mohou dopadnout o něco lépe. Podle odhadů společnosti Bloomberg to bude trvat minimálně čtyři roky než celková suma dividend v tomto sektoru dosáhne předchozí úrovně. Většina investorů v průzkumu JPMorgan očekává, že po zákazu ECB vyplácet dividendy a podobným radám ze strany Bank of England, budou výplatní poměry dividend u bank nižší. A to i přes silné hotovostní rezervy, potenciální fúze a akvizice v tomto odvětví a silné kapitálové pozice.

Francouzské banky, které svým akcionářům slíbily nejtučnější výplaty dividend, jsou hlavními kritiky zákazu ECB. Předseda Societe Generale Lorenzo Bini Smaghi ve středu varoval, že kvůli této politice hrozí, že toto odvětví bude „neinvestovatelné“. Index Stoxx 600 Banks se letos propadl o 42 % a SocGen je v tomto odvětví třetí nejhorší s poklesem o zhruba 64 %.

Obchodníci s deriváty neočekávají u evropských bank ani v příštích čtyřech letech návrat k úrovním před pandemií, soudě podle futures na dividendy se splatností do roku 2024. Ve skutečnosti jsou pesimističtější než analytici - smlouvy splatné v roce 2021 a 2022 se obchodují s 35%, resp. 42% slevou.

Na druhou stranu ale pandemie přinesla také několik nových výherců na výplatním poli. Technologický sektor „se ve spektru odolnosti dividend kvůli povaze krize připojil ke klasické defenzivě,“ doplnil Witherow. Softwarové firmy těžily z přechodu na obchodní modely založené na předplatném namísto jednorázových licencí, zatímco hardwarové společnosti si škrtaly aktiva ve svých rozvahách.

Velké množství společností sice počátkem letošního roku snížilo nebo zastavilo své dividendy, ale již došlo ke známkám normalizace. Dodavatel stavebních materiálů Ferguson v úterý navrhl obnovení dividend. Ve Švédsku několik společností, včetně Husqvarny a Holmenu, v posledních týdnech oznámilo plány výplaty obnovit.

Zdroj: Bloomberg