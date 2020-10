Vláda Peru prodloužila nouzový stav do 31. 10.

01.10.2020 / 01:47 | Aktualizováno: 02.10.2020 / 01:14

Situace v Peru kvůli pandemii Covid-19 je nadále velmi vážná. Vláda Peru oznámila, že prodlužuje nouzový stav a cílenou karanténu v některých regionech do 31. 10.

Platná opatření vyhlášená peruánskou vládou:

- Prodloužen nouzový stav do 31. 10.

- Celková povinná karanténa ve 3 regionech: Abancay, Huamanga, Huánuco.

- V Limě je karanténa pro děti do 14 let a seniory nad 65 let.

- Děti do 14 let mají povoleny vycházky na 30 min denně v okolí do 500 metrů od bytu.

- Povinné nošení roušek na veřejnosti a zachovávání sociálního odstupu na 1,5 metru.

- Celostátní zákaz vycházení denně od 23 do 04 hod.

- Nadále jsou zakázány jakékoli skupinové aktivity, návštěvy, rodinné i jiné oslavy, církevní slavnosti, společenské, kulturní či jiné akce.

- Nadále zůstává zakázán pohyb mezi provinciemi, především do nejvíce zasažených provincií.

- Nadále zakázáno cestování.

- Školy zůstávají zavřené a studenti se učí z domova.

Hranice i vzdušný prostor zůstávají uzavřeny a mezinárodní komerční lety do Evropy a USA zastaveny. Od 22. 8. jsou obnoveny humanitární a repatriační lety z/do Peru.

Zájemce o repatriaci do ČR žádáme, aby kontaktovali přímo leteckou společnost KLM, na jejichž stránkách je možné přímo zakoupit letenky.

Od 7. 10. 2020 budou spuštěny mezinárodní lety do 7 zemí v regionu Latinské Ameriky: Panama, Kolumbie, Ekvádor, Bolívie, Chile, Paraguay a Uruguay.

Žádáme české občany na území Peru o dodržování všech uvedených opatření vyhlášených peruánskou vládou.

Děkujeme.