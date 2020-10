Budoucnost hotelů

Možná, že je nějaký hoteliér, který uvažuje podobně jako pan hostinský v Hospodě na mítince. Ten „vždycky chtěl hotel, ale chodí mu tam lidi“. Letošní rok by pak pro něj byl příjemnou změnou, ale pro naprostou většinu odvětví velice pravděpodobně platí opak. Jaká je jeho budoucnost?



Následující graf ukazuje vývoj oživení u restaurací a leteckých společností (počet jedlíků a cestujících), druhý obrázek počet ubytovaných v hotelích a průměrné tržby na pokoj. Pantheon Macroeconomics to komentuje s tím, že zatímco v prvních dvou jmenovaných odvětvích pokračuje pomalé oživení, u hotelů se věci zase obrací směrem dolů.



Zdroj: Pantheon Macroeconomics, Twitter



John Bonds, který stojí v čele Choice Hotels International, před pár dny na Yahoo Finance hovořil o tom, že „jedna věc je jistá: Lidé stále chtějí cestovat“. Nyní se to projevuje tím, že cestují, ale hlavně na kratší vzdálenosti. Co se v odvětví změní dlouhodobě? Podle pana Bondse bude zřejmě docházet k poklesu poptávky po hotelových službách ze strany firemního sektoru, bude se to týkat hlavně cest „nadbytečných“.





Návrat na předpandemické úrovně by pak měl podle odhadů pana Bondse celkově trvat několik let. Choice Hotels International se podle jeho slov snaží měnit své procesy tak, aby bylo bezpečné jezdit do jejich hotelů – všichni musí nosit roušky , včetně hostů, je urychlen proces nahlášení do hotelu a odhlášení z něj, je co nejvíce bezkontaktní, na důležitých místech jsou dezinfekce a byl změně průběh snídaní.Pan Bond hovořil i o tom, že klienti nyní preferují, aby do jejich pokoje nikdo nevcházel. Proto je pokoj uklízen pouze v případě, že si to ubytovaný vyžádá. Takový postup zároveň pomáhá hotelům udržet ziskovost, protože snižuje náklady na úklid. V neposlední řadě pak pan Bonds zmínil, že pro hotely by bylo důležité, aby fungovala omezená zodpovědnost za to, kdyby se u nich někdo nakazil.Marriott vydělal v roce 2017 na volném toku hotovosti (to, co zbylo po investicích) 2,2 miliardy dolarů . Pak 1,80 a 1,03 miliardy doloarů a za posledních 12 měsíců 1,86 miliardy dolarů . Pokud by dokázal dál rok co rok vydělávat tuto částku, byla by jeho současná hodnota necelých 19 miliard dolarů . Kapitalizace dosahuje 30 miliard dolarů , takže trh čeká nějaký růst volného toku hotovosti. Podle mých jednoduchých kalkulací konkrétně o necelá 4 % ročně.Hilton vydělal za poslední tři roky 0,72, 1,10 a 1,18 miliardy dolarů , za posledních 12 měsíců 1,50 miliardy dolarů . Pokud by tak činil i dál, současná hodnota tohoto toku hotovosti by dosáhla 18 miliard dolarů . Kapitalizace se nachází na 23 miliardách. Takže ani zde se nečeká stagnace, ale podle mých odhadů růst ve výši necelých 2 %. Marriott přitom od počátku roku oslabuje o necelých 40 %, Hilton o více než 20 %. Od březnového propadu si ale připisují více než 20% zisky Moudrost tržního davu tedy rozhodně neukazuje na nějaký dlouhodobý úpadek hotelů. Na onom dně z počátku jara, kdy byly kapitalizace o 20 % nižší, implikovaly dlouhodobou růstovou stagnaci, dnešní výše kapitalizací dlouhodobé růsty mezi 2 - 4 %.