Ukrajina chystá nové letiště u Mukačeva

Zprávy o tom, že nové letiště v Zakarpatské oblasti by mohlo být vybudováno u Mukačeva, druhého největšího města regionu, se objevují už delší dobu. Jako vhodné se jeví areál bývalého vojenského letiště. V květnu 2020 o možnosti vybudovat nové letiště u tohoto města hovořil premiér Denys Šmyhal. Přesné místo, kde by nové letiště mělo ležet, však ještě nebylo určeno.

STATISÍCE CESTUJÍCÍCH ROČNĚ

Podle slov ukrajinského ministra infrastruktury Vladyslava Kruklého by nové letiště mělo mít přistávací dráhu o délce minimálně 2500 metrů, čímž by bylo schopné obsluhovat středně velká letadla (Boeing 737 a Airbus A320). Terminál by měl umožnit odbavení 200–300 tisíc cestujících ročně, s možností rozšíření až na 500–600 tisíc pasažérů. V letošním roce vydělí ukrajinská vláda na přípravy projektů zakarpatského letiště 30 milionů hřiven. Celkové investice by pak mohly dosáhnout výše 3–4 miliardy hřiven. Stavbu přistávací dráhy a infrastrukturu letiště by měl zafinancovat stát, terminál pak soukromý investor.

Zakarpatská oblast v současné době žádné letecké spojení se zbytkem země, ani zahraničím, nemá. V oblasti sice existuje letiště v Užhorodu, jeho fungování je však omezeno tím, že leží přímo u slovensko-ukrajinské hranice. Letadla tak při přistání a vzletu musí využívat slovenský vzdušný prostor, což dále znesnadňuje provoz letiště. Na konci září 2020 sice otázku využití vzdušného prostoru sousední země vyřešila ukrajinsko-slovenská dohoda, letiště by přesto mělo být využíváno dočasně do doby, než bude vybudován nový letecký přístav. Další nevýhodou užhorodského letiště je krátká vzletová a přistávací dráha, která nedovede přijmout letadla velikosti B737 nebo A320.

LETIŠTĚ MŮŽE POVZBUDIT TURISMUS

Nové letiště v regionu by jednak zvýšilo komfort místních obyvatel, jednak napomohlo zvýšit zájem o turisticky přitažlivý region. Ten je v současné době propojen se zbytkem země pouze čtyřmi silnicemi a dvěma železničními tratěmi, které musí překonat karpatský hřbet. Cesta ze Lvova do regionu vozem tak trvá přibližně čtyři hodiny, z Kyjeva přibližně 10 hodin. Cesta vlakem je ještě delší.

Letectví na Ukrajině zažívá v posledních letech rozvoj. V současné době funguje na Ukrajině 14 letišť s mezinárodním statusem, z nichž 13 provozuje pravidelná, nebo alespoň charterová spojení. Největším letištěm v zemi je Kyjev-Borispyl s více než 15 miliony cestujícími v roce 2019. Přes milion cestujících odbavila také letiště Igora Sikorského v Kyjevě (2,6 mil.), Lvov (2,2 mil.), Oděsa (1,7 mil.) a Charkov (1,3 mil.). Rozvoji letectví v zemi napomáhají příchody zahraničních i domácích nízkonákladových dopravců. Dochází tak k rozvoji menších letišť ve městech jako například Černivci, Cherson nebo Mykolajiv.

V rozvoji letišť a leteckého odvětví na Ukrajině, nejen v připravovaném projektu výstavby nového letiště v Zakarpatské oblasti, vidíme potenciálně zajímavé příležitosti pro české firmy, které již mají s budováním letišť ve světě bohaté zkušenosti.

Vladimír Kadlec, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR ve Lvově