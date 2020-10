Plzeň: Návštěvníky bazénu na Slovanech čeká větší komfort

Návštěvníky bazénu na Slovanech čeká větší komfort

Bazén Slovany (fotografie: M. Pecuch)

Sedmdesát milionů korun vyčlenilo město Plzeň na úpravy plaveckého bazénu na plzeňských Slovanech. Ve čtvrtek 1. října 2020 skončila jedna etapa rekonstrukce a do užívání byla slavnostně předána nová hala s recepcí i zázemím a také nové šatny. Návštěvníky při odbavení čeká také nový turniketový a čipový systém.

„Plzeň se už v roce 2018 pustila do rozsáhlé modernizace městského bazénu na Slovanech za několik desítek milionů korun. Jeho návštěvníci, ať již veřejnost, školáci nebo sportovci, se tak dočkají většího komfortu a lepších služeb. Loni už byl přestavěn objekt výměníku a kotelny na nový dětský bazén. A právě letos 1. října byla dokončena další etapa rekonstrukce – nový vstup a nové šatny. V přestavbě bazénu na moderní sportovní a relaxační prostor ale pokračujeme. V plánu jsou další úpravy jako například vytvoření parních kabin či spojovací chodby mezi hlavním vstupem a novým dětským bazénem,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

„Přestavba vstupu a vybudování nových šaten byla zahájena na počátku letošního roku. Díky této rekonstrukci mají návštěvníci, a především lidé s hendikepem, komfortnější vchod do bazénu. Stávající vstup přes předsazené schodiště byl totiž odstraněn a přesunut o patro níže. Tím je zajištěn bezbariérový přístup jak od zastávky městské hromadné dopravy, tak z parkoviště či parkovacího domu,“ vysvětlil první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký, jenž má ve své gesci městské sportovní areály. Nová vstupní hala je tvořena zádveřím a recepcí hotelového tyipu. Návštěvníci jsou odbaveni novým turniketovým a čipovým systémem. Součástí realizace tedy bylo i dodání odbavovacího čipového systému včetně průchozích branek, platebních terminálů, čtecích zařízení, čipů a dalších prvků potřebných k provozu.

„Poté, co návštěvník projde novým vstupem, pokračuje dále do šaten. I ty jsou zcela nově přestavěné a vybavené. Nové společné šatny vznikly v prostoru bývalého dětského bazénu. Jsou tak nyní na stejné úrovni jako bazénová plocha. Šatny tvoří jeden otevřený prostor a mají průchozí převlékací kabiny. Nechybí skříňky na uložení věcí. Návštěvník si díky čipu může vybrat jakoukoli skříňku, do níž si uloží věci, pomocí čipu ji zamkne a pokračuje dále do sprch a nového hygienického zázemí. Sprchy a WC jsou odděleny pro muže a ženy. Nový výstup ze šaten je umístěn do prostoru dnešního dětského brouzdaliště,“ popsal nové šatny a jejich zázemí Roman Zarzycký. Součástí tohoto prostoru jsou i šatny pro lidi s hendikepem a klubové šatny. Celková kapacita je 488 skříněk pro návštěvníky a 105 skříněk pro sportovní klub, učitele a zaměstnance bazénu.

Součástí celé rekonstrukce za zhruba sedmdesát milionů korun je i provedení nových rozvodů, vybavení objektu technologií na vytápění, vzduchotechnikou, měřícími a regulačními přístroji či silnoproudým a slaboproudým zařízením a dalšími technologiemi.

Text: Marie Fialová

