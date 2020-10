Volby v USA budou klidné, inflace se bude roky držet pod 2 %

Americké volby by mohly skončit i nehezkým způsobem, ale nejpravděpodobnější je, že výsledky budou známy v řádném termínu. Pro Bloomberg Finance to uvedl pravidelný host a bývalý ministr financí Lawrence H. Summers. Na otázku, jak moc velký vliv bude mít to, kdo vlastně volby vyhraje, odpověděl, že samozřejmě existuje řada věci, které prezident přímo neovlivní. Na druhou stranu existuje „enormní potenciál“, který by se využil tím, že by nastal „návrat k normálu“. Tedy ke stavu, kdy prezident bude „respektovat právo, vědecké poznatky, bude udržovat slušné vztahy s jinými zeměmi, nebude stavět různé skupiny lidí proti sobě a tak dále.“



Mezi faktory, které v moci prezidenta nejsou, řadí ekonom vývoj v oblasti pandemie, globálního oteplování nebo chování Číny. Pozoruhodné je přitom čínské prohlášení, že do roku 2060 bude uhlíkově neutrální. To podle Summerse dokazuje, že se Čína snaží dosáhnout vůdčí pozice ve světě. Proto nastavuje kurz a věří, že ostatní budou následovat. Samotné prohlášení také ukazuje, že Čína není problémem pro americké ministerstvo obrany, ale nutí Spojené státy, aby změnily způsob svého vnitřního fungování. To je totiž nutné, aby si Spojené státy udržely svou vedoucí globální pozici, což si podle Summerse většina Američanů stále přeje. Bloomberg k tomu přikládá následující graf s množstvím emisí z roku 2019:



Zdroj: YoutubeNejvětším zklamáním týdne bylo podle Summerse to, jak současný americký prezident postupuje při jmenování členů Nejvyššího soudu USA. Povzbuzující naopak bylo, že i lidé, kteří jsou Donaldu Trumpovi velmi věrní, dali jasně najevo, že by se postavili proti snahám o to, aby zůstal v úřadu i po možné volební prohře. Chybou je podle Summerse fakt, že stále nebylo dosaženo pokroku u další fiskální stimulace, protože trh práce „opět zpomaluje“, lidé mají problémy s placením nájmů firmy se připravují na propouštění zaměstnanců, protože vidí, „že tohle bude trvat déle.“Jan Hatzius z Goldman Sachs pro Bloomberg Finance uvedl, že jeho projekce dalšího vývoje v americké ekonomice nepracují s opětovným významným fiskálním impulsem. Spotřebitel se podle stratéga chová v souladu s tím, jak vypadá pandemie, a významnou roli hrají i příjmy. Vládní podpora tak byla „extrémně ku pomoci“, ale „tento příběh ještě není u konce“, protože nyní dochází k obratu.Monetární i fiskální politika by měly zůstat v akomodaci, i když stratég je podle svých slov optimistou ohledně dalšího ekonomického vývoje. Fed bude dál stimulovat, u fiskální politiky je to složitější, protože americká politická scéna zůstává hluboce rozdělena. Hatzius míní, že nakonec dojde k normalizaci i ve službách, které byly doposud nejvíce postiženy. Jádrová inflace se podle něj bude ještě několik let pohybovat pod 2 %, nyní se nacházíme na 1,2 %, a to zejména kvůli faktorům, které v příštím roce pominou. Dojde tedy k růstu inflace , pravděpodobně dokonce nad 1,6 % implikovaných dluhopisovými trhy, ale ne nad 2 %.Zdroj: Bloomberg Finance , Youtube