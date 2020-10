VW zvažuje jak naložit s Bugatti, Lamborghini a Ducati

Podle agenturních zpráv německý automobilový koncern VW zvažuje kvůli záměru masové výroby elektromobilů další osud některých svých značek. Mezi hlavní favority patří supersportovní Bugatti a Lamborghini a motocyklová Ducati. VW údajně zvažuje všechny možnosti dalšího osudu těchto značek od prodeje přes restrukturalizaci či osamostatnění. Zcela zrušit by se žádná ze jmenovaných neměla.VW v současnosti investuje miliardy eur do záměru elektrifikovat svou hlavní nabídku.Klíčové jednání na zmíněné téma by v rámci automobilky mělo proběhnout letos v listopadu.