?? Ceny stříbra rostou

Stříbro dnes přidává více než 2 % po ubránění úrovně supportu. Je už korekce za námi?

Stříbro si letos prochází fantastickým vzestupem, a to i přes poslední výprodej. Od počátku roku stále roste o více než 30 %. Ceny se v srpnu přiblížily úrovni $30/oz, ale spadly až k $22,50/oz hlavně kvůli stabilizaci na americkém dolaru. Pro komoditu je důležité, že byly ubráněny důležité úrovně supportu. Zdá se, že býci brání úroveň supportu 150 denního klouzavého průměru. Možná ještě důležitější je skutečnost, že poklesy se zastavily na vztahu 1:1 mezi vlnami "a" a "c". Znamená to, že problémy stříbra by mohly být u konce?