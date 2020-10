Česká zbrojovka: Dnes končí IPO a zítra se budou na BCPP poprvé obchodovat akcie

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Dnes skončí úpis akcií společnosti Česká zbrojovka Group CZG ), který probíhal od 22. 9. Po skončení úpisu by měla být oznámena cena, za kterou byly akcie upsány. Společnost a stávající akcionáři nabízeli dohromady 8,9 až 13 mil. akcií za cenu 290 – 370 Kč akcie . Společnost by tak měla mít tržní kapitalizaci cca 10,7 – 13,6 mld. Kč a free float by se měl pohybovat mezi 23 – 35 %. Zítra se akcie CZG budou prvně obchodovat na hlavním trhu pražské burzy