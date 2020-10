01.10.2020 Vývoj obyvatelstva České republiky - 2019

5 Potratovost Počet potratů evidovaných v roce 2019 ve výši 31,8 tisíc byl nejnižší za více než 60 let historie jejich registrace. Oproti předchozímu roku jich bylo o 1,2 tisíce méně, když se snížil počet všech druhů potratů. Zastoupení indukovaných potratů na všech potratech se meziročně mírně zvýšilo na 55,8 %. Úhrnná potratovost lehce klesla na 0,48 potratu na jednu ženu, zatímco průměrný věk žen při potratu čtvrtým rokem za sebou stagnoval na 30,5 letech. Podíl těhotenství končících potratem dlouhodobě klesá a v roce 2019 dosáhl 22,0 %. Počty registrovaných potratů[22] se mezi roky 2009 až 2019 každoročně snižovaly kromě mírného nárůstu mezi roky 2015 a 2016. Na počátku sledovaného období jich bylo 40 528 a o deset let později 31 797, tedy o 8 731 méně, poslední meziroční pokles byl o 1 155 případů. Počet potratů v roce 2019 byl historicky nejnižší od počátku statistiky indukovaných potratů[23], tj. od roku 1958[24]. Největší vliv na tento vývoj měl trend poklesu počtu indukovaných potratů, který byl ve sledovaném období přerušen mírným růstem pouze mezi roky 2010 a 2011 a také 2015 a 2016. V roce 2009 bylo evidováno 24 636 umělých přerušení těhotenství, zatímco o deset let později již pouze 17 757, přičemž poslední meziroční pokles byl o 541 UPT. V případě samovolných potratů nebyl směr vývoje jejich počtu jednoznačný. Mezi lety 2009 a 2012 došlo k poklesu z 14 629 na 13 515, avšak v následujících čtyřech letech byl evidován růst až na 14 212 v roce 2016. Poslední tři roky už byly opět ve znamení poklesu až na 12 720 v roce 2019, což bylo o 608 méně než v roce předchozím. Křivka vývoje počtu samovolných potratů částečně kopírovala vývoj úhrnného počtu těhotenství. Nestálý byl vývoj i u ukončení mimoděložních těhotenství, jejichž počet se pohyboval v rozmezí 1 172 (rok 2011) a 1 405 (rok 2017). Roku 2019 bylo ukončeno 1 320 mimoděložních těhotenství, o jedno méně než v předchozím roce. Podíl indukovaných potratů na celkovém počtu potratů klesl z hodnot okolo 61–62 % v letech 2009 až 2012 na úroveň pod 56 % v letech 2017 až 2019. V posledním sledovaném roce dosáhl tento podíl 55,8 %, když mírně meziročně vzrostl o 0,3 p. b. Podíl samovolných potratů měl naopak spíše rostoucí tendenci z 35–36 % v první pětiletce ze zkoumaného období na hodnoty okolo 40 % v posledních třech letech. Poslední meziroční změna byla z 40,4 % na 40,0 %. Zastoupení ukončení mimoděložních těhotenství se mezi roky 2009 a 2019 pohybovalo v rozmezí 3,0 % (2011) a 4,2 % (2019), když v posledních třech letech byl tento podíl vyšší (4,0 % a více). Tab. 5.1 Potraty, 2009–2019 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Potraty celkem 40 528 36 956 35 761 35 921 35 012 32 952 31 797 v tom28: samovolné potraty 14 629 13 857 14 082 14 212 14 190 13 328 12 720 umělá přerušení těhotenství 24 636 21 893 20 403 20 406 19 415 18 298 17 757 ukončení mimoděložního těhotenství 1 263 1 206 1 276 1 300 1 405 1 321 1 320 ostatní - - - 3 2 5 - Podíl samovolných potratů (%) 36,1 37,5 39,4 39,6 40,5 40,4 40,0 Podíl umělých přerušení těhotenství (%) 60,8 59,2 57,1 56,8 55,5 55,5 55,8 z nich ze zdravotních důvodů (%) 18,5 20,2 20,2 20,7 20,2 20,3 19,6 Dlouhodobý příznivý trend poklesu počtu umělých přerušení těhotenství zřejmě souvisí zejména s lepší dostupností a častějším využíváním moderních forem antikoncepce[25], lepší informovaností veřejnosti a osvětou a schopností plánovat časování těhotenství do období vhodného pro rodiče. Za dlouhodobě neklesajícím počtem samovolných potratů je možné pozorovat pravděpodobný vliv zvyšování průměrného věku těhotných žen, protože s přibývajícím věkem rodičky roste riziko zdravotních komplikací v těhotenství pro matku i pro plod, a tím i pravděpodobnost samovolného potratu. K téměř polovině potratů z roku 2019 došlo v 6. nebo 7. týdnu stáří plodu. Nejvíce se do tohoto období koncentrovaly indukované potraty (55,9 % ze všech UPT), o něco méně samovolné (40,0 %), které byly relativně časté i v 8. a 9. týdnu. Čtyři nejfrekventovanější týdny u samovolných potratů tvořily 72,1 % samovolných potratů v posledním sledovaném roce. Obr. 5.1 Potraty podle druhu a stáří plodu, 2019 Zastoupení umělých přerušení těhotenství prováděných v rané fázi těhotenství (tj. do 7. týdne u prvorodiček a do 8. týdne u ostatních; tzv. miniinterrupce) na celkovém počtu UPT v čase spíše klesalo, když v roce 2009 dosahoval jejich podíl 73,9 %, zatímco o deset let později to bylo 68,1 %. Z absolutního hlediska došlo ve stejném období k poklesu z 18 211 na 12 094, přičemž poslední meziroční pokles byl o 555 případů. Časová řada indukovaných potratů podle způsobu provedení je dostupná až od roku 2016, nicméně už je z ní patrný pokles zastoupení chirurgické metody z 79,3 % (absolutně 16 180) v roce 2016 na 69,1 % (12 271) v roce 2019, a to ve prospěch farmakologické metody, jejíž podíl vzrostl z 17,0 % (3 461) na 27,4 % (4 867). Zdravotní důvody na straně těhotné nebo plodu vedly v roce 2019 k UPT v 19,6 % případů, když na hodnotách okolo pětiny se ukazatel pohybuje od roku 2014. Na začátku sledovaného období byl tento podíl lehce nižší (18,5 % v roce 2009). Struktura žen, které podstoupily UPT v daném roce podle počtu předchozích indukovaných potratů, se při srovnání let 2009 a 2019 relativně nejvíce snížila v případě počtu UPT žen se třemi a více (o 43,0 %) a dvěma (o 38,7 %) předchozími indukovanými potraty. Naopak nejmenší pokles byl sledován u žen, které prodělaly UPT v daném roce poprvé (o 22,8 %). Tímto nestejnoměrným vývojem se pak v procentní struktuře zvýšil podíl UPT žen bez předchozího indukovaného potratu z 62,3 % na 66,8 a snížilo se zastoupení s jedním předchozím UPT z 23,4 % na 21,4 %. Klesalo zastoupení i u vyššího počtu předchozích UPT. V případě samovolných potratů je trend z období 2009–2019 odlišný, když se při srovnání začátku a konce sledovaného období relativně nejvíce snížil počet samovolných potratů v případě žen bez předchozí zkušenosti s tímto druhem potratu (o 17,0 %), méně se snížilo množství evidovaných spontánních potratů u žen, co již jeden potrat tohoto druhu prodělaly (o 6,4 %). Rostl počet samovolných potratů v případě žen, které již mají v reprodukční anamnéze dva (o 10,0 %) nebo tři a více (o 34,9 %) předchozí spontánní potraty. Podíl samovolných potratů žen bez předchozího spontánního potratu, se snížil z 76,5 % na začátku zkoumaného období na 73,1 % na jeho konci. I přes absolutní pokles samovolných potratů v případě žen, u kterých evidujeme jeden předchozí potrat, se jejich podíl na všech spontánních potratech mezi roky 2009 a 2019 zvýšil z 17,4 % na 18,8 %. Rostlo i zastoupení samovolných potratů vyšších pořadí. Tab. 5.2 Potraty podle druhu potratu a počtu předchozích potratů daného druhu, 2009–2019 Počet předchozích potratů daného druhu* Potrat 2009 y celkem* 2014 2019 Indukované potraty 2009 2014 2019 Samov 2009 olné potraty 2014 2019 0 23 288 21 573 18 802 15 351 14 190 11 855 11 194 10 386 9 293 1 10 127 9 244 7 765 5 775 4 986 3 808 2 548 2 482 2 386 2 4 181 3 777 3 087 2 139 1 755 1 312 626 674 689 3+ 2 932 2 362 2 143 1 371 962 782 261 315 352 % 0 57,5 58,4 59,1 62,3 64,8 66,8 76,5 75,0 73,1 1 25,0 25,0 24,4 23,4 22,8 21,4 17,4 17,9 18,8 2 10,3 10,2 9,7 8,7 8,0 7,4 4,3 4,9 5,4 3+ 7,2 6,4 6,7 5,6 4,4 4,4 1,8 2,3 2,8 *V celkovém pohledu počet předchozích potratů odpovídá součtu uvedeného počtu předchozích samovolných potratů a interrupcí. Nejvyšší ukončené vzdělání ženy je výrazným diferenčním faktorem pro ukončení těhotenství indukovaným potratem. Ve všech letech v období 2009–2019 byl evidován pokles podílu umělých přerušení těhotenství na všech potratech s rostoucí úrovní dosaženého vzdělání ženy. V posledním sledovaném roce tvořila umělá přerušení těhotenství 43,4 % ze všech provedených potratů v případě vysokoškolsky vzdělaných žen, zatímco u žen se základním nebo nižší vzděláním to bylo 75,8 %. U žen se středním odborným vzděláním bylo zastoupení indukovaných potratů 64,5 % a v případě žen s úplným středním vzděláním 60,4 %. Srovnání let 2009 a 2019 ukazuje nárůst, byť jen velmi malý, podílu UPT na celkovém počtu potratů pouze u žen se středním odborným vzděláním (o 0,3 p. b.). Naopak největší absolutní i relativní pokles byl evidován v případě žen s nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání, a to o 4,8 p. b., respektive o téměř desetinu. Tab. 5.3 Podíl UPT na celkovém počtu potratů podle vzdělání* ženy (%), 2009–2019 Vzdělání ženy 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Základní (vč. neukončeného) 77,6 77,3 74,5 76,1 75,8 76,5 75,8 Střední odborné 64,1 66,3 67,9 65,8 64,8 64,4 64,5 Úplné střední 62,2 61,9 61,3 60,2 60,2 58,7 60,4 Vysokoškolské 48,2 47,0 42,8 45,2 42,4 45,3 43,4 Nezjištěno 31,3 33,2 26,5 34,7 34,6 36,7 37,3 Celkem 60,8 59,2 57,1 56,8 55,5 55,5 55,8 * ÚZIS ČR používá na hlášení o potratu od roku 1994 vlastní číselník vzdělání. Strukturu potratů podle rodinného stavu žen podstatně ovlivňuje vývoj složení žen v reprodukčním věku podle rodinného stavu (viz kapitola 1). Pokud se vezmou v potaz všechny potraty bez rozlišení jejich druhu, tak je od roku 2011 registrováno nejvíce potratů u svobodných žen, zatímco v předchozích letech šlo o vdané ženy. Při srovnání let 2009 a 2019 jsou právě svobodné ženy jedinou subpopulací, ve které počet potratů mírně vzrostl, a to z 16 822 na 16 917 (tab. 5.4). Na začátku sledovaného období byly evidovány hodnoty okolo 17,0 tisíc, v letech 2016–2017 bylo dosaženo maximálních hodnot cca 18,4 tisíce a poté následoval pokles na 16,9 tisíc v posledním sledovaném roce. Mezi roky 2018 a 2019 došlo k poklesu o 585 potratů u svobodných žen. Počet potratů vdaných žen klesal v posledních deseti letech každoročně a z 18 297 v roce 2009 se propadl až na 11 382 v roce 2019 (o 393 méně než v roce 2018). Výrazně se v poslední dekádě snížilo i množství potratů rozvedených žen, jejichž počet klesal rovněž každoročně a celkově se snížil z 4 539 (rok 2009) na 2 435 (rok 2019), v posledním meziročním srovnání pak o 248 ). I v případě málo početné subpopulace ovdovělých žen se počet potratů mezi roky 2009 a 2019 snížil, z 209 na 95. Tab. 5.4 Potraty podle druhu a rodinného stavu* ženy, 2009–2019 Rodinný stav ženy 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Potraty celkem Svobodná 16 822 17 999 17 852 18 371 18 397 17 502 16 917 Vdaná 18 297 14 214 13 368 13 150 12 485 11 775 11 382 Rozvedená 4 539 3 766 3 505 3 442 3 088 2 683 2 435 Ovdovělá 209 183 169 137 135 94 95 Družka 77 106 104 84 118 80 59 Nezjištěno 584 688 763 737 789 818 909 Celkem 40 528 36 956 35 761 35 921 35 012 32 952 31 797 Umělá přerušení těhotenství Svobodná 11 271 11 604 11 067 11 463 11 247 10 697 10 469 Vdaná 9 873 7 459 6 687 6 421 5 891 5 506 5 321 Rozvedená 3 067 2 433 2 203 2 061 1 787 1 623 1 410 Ovdovělá 138 114 120 87 82 57 57 Družka 58 63 57 47 59 45 47 Nezjištěno 229 220 269 327 349 370 453 Celkem 24 636 21 893 20 403 20 406 19 415 18 298 17 757 Samovol né potraty Svobodná 5 128 5 879 6 188 6 302 6 448 6 173 5 823 Vdaná 7 767 6 241 6 149 6 208 6 064 5 727 5 499 Rozvedená 1 337 1 215 1 204 1 265 1 193 972 945 Ovdovělá 64 62 48 45 46 32 34 Družka 18 37 40 32 53 30 8 Nezjištěno 315 423 453 360 386 394 411 Celkem 14 629 13 857 14 082 14 212 14 190 13 328 12 720 * ÚZIS ČR používá vlastní číselník rodinného stavu, který zahrnuje i kategorie družka a nezjištěno. Vezmeme-li v úvahu pouze umělá přerušení těhotenství, tak jsou svobodné ženy nejčastější kategorií z hlediska rodinného stavu každoročně již od roku 2007. Vývoj jejich počtu nebyl jednoznačný, když se v období 2009 a 2019 pohyboval mezi 10 469 (2019) a 11 883 (2013) případy. V posledním roce došlo k meziročnímu poklesu o 228 indukovaných potratů. Výrazně ve sledovaném období ubylo UPT u vdaných (z 9 873 na 5 321; mezi roky 2018 a 2019 o 185) a rozvedených (z 3 067 na 1 410; v posledním sledovaném roce o 213) žen, přičemž poklesy byly u obou těchto subpopulací každoroční. Podíl indukovaných potratů na všech potratech byl nejnižší u vdaných žen (46,7 % v roce 2019) a nejvyšší u svobodných (61,9 %). Podobné zastoupení jako u svobodných bylo evidováno i v případě ovdovělých (60,0 %) a rozvedených (57,9 %) žen. Z dlouhodobého pohledu se ale snižovalo zastoupení UPT u všech kategorií rodinného stavu. Mezi ženami s evidovaným samovolným potratem jsou od roku 2015 nejčastěji zastoupené svobodné ženy, které v tomto roce poprvé početně překonaly vdané ženy (obr 5.2). Kategorie samovolných potratů svobodných žen je jedinou kombinací druhu potratu a rodinného stavu ženy, u které lze tvrdit, že ve sledovaném období výrazněji rostla. V roce 2009 bylo těchto potratů 5 128 a o deset let později 5 823. Vývoj ovšem nebyl jednoznačný, protože růst byl přerušen v letech 2010, 2018 a 2019. Poslední meziroční pokles byl o 350 případů. U vdaných žen došlo mezi roky 2009 a 2019 k poklesu počtu spontánních potratů z 7 767 na 5 499, přičemž každoroční pokles byl evidován vždy kromě roku 2016 (mezi roky 2018 a 2019 o 228). Obdobně i registrované samovolné potraty rozvedených žen ve sledovaném období většinou početně klesaly, celkově pak z 1 337 v roce 2009 na 945 v roce 2019 (v posledním roce o 27), výjimkou byly pouze roky 2014 a 2016. Obr. 5.2 Potraty podle druhu a rodinného stavu ženy, 2009–2019 Počty umělých přerušení těhotenství se v období 2009–2019 snižovaly u všech kategorií žen podle počtu živě narozených dětí. Indukované potraty v případě žen se dvěma živě narozenými dětmi se absolutně i relativně snížily nejvíce – z 8 244 v roce 2009 na 5 627 o deset let později (tedy o 31,7 %). Lehce nižší pokles byl v případě UPT bezdětných žen, a to z 7 110 na 4 976 (o 30,0 % méně), a u žen s jedním dítětem – z 6 326 na 4 624 (o 26,9 %). Nejnižší (absolutně i relativně) pokles počtu UPT byl registrován u žen se třemi a více dětmi, když jich bylo 2 956 v roce 2009 a 2 530 v posledním sledovaném roce (o 14,4 % méně). Tab. 5.5 Umělá přerušení těhotenství podle rodinného stavu ženy a počtu živě narozených dětí, 2009–2019 Živě narozené děti Že 2009 ny celkem 2014 2019 Vda 2009 né ženy 2014 2019 Svobodné žen 2009 2014 y 2019 Rozve 2009 dené ženy 2014 2019 0 7 110 6 199 4 976 701 540 507 6 213 5 455 4 192 116 111 90 1 6 326 5 633 4 624 2 433 1 664 1 192 2 830 3 230 2 974 938 642 328 2 8 244 7 169 5 627 5 099 3 889 2 572 1 597 2 043 2 245 1 408 1 108 644 3+ 2 956 2 892 2 530 1 640 1 366 1 050 631 876 1 058 605 572 348 celkem 24 636 21 893 17 757 9 873 7 459 5 321 11 271 11 604 10 469 3 067 2 433 1 410 % 0 28,9 28,3 28,0 7,1 7,2 9,5 55,1 47,0 40,0 3,8 4,6 6,4 1 25,7 25,7 26,0 24,6 22,3 22,4 25,1 27,8 28,4 30,6 26,4 23,3 2 33,5 32,7 31,7 51,6 52,1 48,3 14,2 17,6 21,4 45,9 45,5 45,7 3+ 12,0 13,2 14,2 16,6 18,3 19,7 5,6 7,5 10,1 19,7 23,5 24,7 Podrobnější členění umělých přerušení těhotenství v kombinaci podle počtu živě narozených dětí a rodinného stavu ukázalo, že subpopulací, kde k UPT docházelo v roce 2019, i přes pokles ve sledovaném období let 2009-2019, nejčastěji, byly svobodné bezdětné ženy. Počet potratů těchto žen se snížil z 6 213 v roce 2009 na 4 192 v roce 2019. Druhou nejčetnější skupinou, která navíc při srovnání let 2009 a 2019 registrovala malý růst z 2 830 na 2 974 případů, byly rovněž svobodné ženy, ale tentokrát s jedním dítětem. Vdané ženy se dvěma dětmi byly v roce 2019 třetí nejpočetnější skupinou s 2 572 UPT a i tato skupina zaznamenala podstatný pokles z 5 099 v roce 2009. Výraznější nárůst počtu indukovaných potratů se projevil pouze u svobodných žen se dvěma (z 1 597 v prvním sledovaném roce na 2 245 v roce 2019) a třemi a více dětmi (z 631 na 1 058). V případě rozvedených žen se UPT nejčastěji týkala žen se dvěma dětmi (644 případů v roce 2019). Mezi roky 2009 a 2019 se počty indukovaných potratů výrazně snížily u všech rozvedených žen podle počtu živě narozených dětí. Úhrnná potratovost udávající průměrný počet potratů, který by žena během svého reprodukčního období prodělala za předpokladu neměnné intenzity potratovosti daného roku, se v roce 2019 meziročně snížila o 0,01 na 0,48 potratu na jednu ženu. Ve srovnání s rokem 2009 se její hodnota snížila z 0,53 potratu. Na tomto vývoji se nejvíce podílely trendy u úhrnné indukované potratovosti, která klesla z 0,33 UPT na jednu ženu v roce 2009 na 0,28 o deset let později. Mezi roky 2018 a 2019 její výše stagnovala. V případě úhrnné samovolné potratovosti nebyl vývoj jednoznačný, když se její úroveň pohybovala mezi roky 2009 a 2019 v rozmezí 0,18–0,20 spontánního potratu na ženu. V posledním roce byla evidována stagnace na hodnotě 0,19. Tab. 5.6 Potratovost, 2009–2019 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Úhrnná potratovost 0,53 0,51 0,51 0,51 0,51 0,49 0,48 Úhrnná samovolná potratovost 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 Úhrnná indukovaná potratovost 0,33 0,31 0,29 0,30 0,29 0,28 0,28 Průměrný věk žen při potratu 30,1 30,3 30,3 30,5 30,5 30,5 30,5 Průměrný věk žen při samovolném potratu 30,7 31,2 31,1 31,5 31,6 31,6 31,6 Průměrný věk žen při UPT 29,7 29,7 29,7 29,8 29,7 29,7 29,7 Tab. 5.7 Míry potratovosti podle druhu potratu a věku ženy (na 1 000 žen), 2009–2019 Věk ženy Potratovost celkem Samovolná potratovost Indukovaná potratovost 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 20 16,1 16,1 14,3 3,9 4,1 3,2 11,8 11,7 10,8 21 17,6 16,8 16,1 4,5 4,5 4,1 12,8 11,9 11,6 22 17,8 17,0 16,5 4,9 4,3 5,0 12,4 12,3 11,1 23 20,0 18,8 19,8 5,8 5,3 5,8 13,9 13,0 13,4 24 21,0 19,3 20,0 6,6 5,7 6,6 13,8 13,0 12,3 25 22,1 21,0 21,0 7,8 7,4 7,2 13,6 12,9 12,8 26 24,0 22,3 21,2 9,8 8,8 8,2 13,3 12,8 12,2 27 25,0 23,8 22,2 11,2 9,9 8,3 12,9 13,1 13,0 28 25,2 24,3 23,8 11,5 10,0 10,7 12,8 13,2 12,0 29 27,8 25,6 24,2 13,0 11,4 10,8 13,7 12,8 12,3 30 26,3 26,0 23,5 12,1 11,5 10,3 13,0 13,2 11,6 31 25,8 26,0 23,4 10,9 11,2 10,2 13,9 13,8 11,7 32 25,0 25,6 22,9 10,6 11,7 9,9 13,4 12,8 11,5 33 25,1 24,8 22,7 10,2 10,7 10,1 13,9 13,2 11,6 34 23,8 23,0 22,6 9,0 9,7 9,9 14,0 12,3 11,4 35 21,9 22,1 20,5 8,0 9,2 9,1 13,2 12,2 10,4 36 20,7 20,6 19,8 6,9 7,9 8,3 13,2 12,1 10,5 37 19,2 18,7 19,4 6,1 7,3 8,3 12,5 10,9 10,3 38 17,1 17,6 17,5 5,8 6,7 7,7 10,7 10,4 9,2 39 15,1 15,5 15,0 4,8 5,7 6,5 9,9 9,3 8,1 40 13,8 14,3 12,9 4,6 4,8 5,5 8,9 9,1 7,0 41 10,7 11,0 10,4 3,1 3,8 4,6 7,4 7,0 5,5 42 7,6 7,8 7,4 2,8 3,0 3,5 4,6 4,7 3,7 43 5,5 6,2 6,0 1,8 2,3 2,6 3,7 3,7 3,4 44 3,8 3,4 3,9 1,4 1,4 1,6 2,4 1,9 2,2 Průměrný věk ženy při potratu stagnoval třetím rokem po sobě na 30,5 letech, když ve srovnání s rokem 2009 se jeho hodnota zvýšila z 30,1 let (tab. 5.6). Dynamičtěji se vyvíjel průměrný věk při samovolném potratu, který vzrostl z 30,7 let na začátku období na 31,6 let v letech 2017–2019. Indukovaný potrat ženy podstoupily v průměru v 29,7 letech (2017–2019), v celém sledovaném období se hodnota pohybovala v rozmezí 29,5–29,8 let. Míry samovolné potratovosti podle věku rostou z nízké úrovně na začátku reprodukčního období směrem k maximálním hodnotám okolo 30 let věku a následně klesají k nízkým hodnotám ke konci reprodukčního období (obr. 5.3). Nejvyšší hodnota byla v roce 2009 i 2019 evidována ve stejném věku – 29 let, i když při mírně odlišných hodnotách (13,0 samovolného potratu na 1 000 žen v roce 2009, 11,7 ‰ o deset let později. Mezi roky 2009 a 2019 se míry samovolné potratovosti u žen ve věku do 33 let převážně snižovaly a ve vyšších věcích naopak zvyšovaly. Jedním z faktorů, který na tento vývoj měl pravděpodobně vliv, bylo zvyšování průměrného věku těhotných žen. Obr. 5.3 Míry potratovosti podle věku ženy a druhu potratu I, 2009–2019 Obr. 5.4 Míry potratovosti podle věku ženy a druhu potratu II, 2009–2019 Tvar křivky intenzity indukované potratovosti podle věku ženy (obr. 5.4) se liší od křivky měr samovolné potratovosti (obr. 5.3). Neexistují zde maxima koncentrovaná do několika málo let, oproti tomu jsou míry indukované potratovosti obdobně vysoké v široké věkové skupině 20 až 37 let (10,3–13,4 UPT na 1 000 žen v roce 2019). V posledním sledovaném roce byla maximální hodnota evidována v poměrně nízkém věku 23 let (13,4 UPT na 1 000 žen; rozdíly oproti ostatním věkům však nejsou výrazné). Jednalo se o nejmladší věk s maximální hodnotou v daném roce z celého sledovaného období. Před deseti lety šlo o věk 34 let (14,0 UPT na 1 000 žen). Míry indukované potratovosti klesly při srovnání let 2009 a 2019 téměř ve všech věcích, ovšem nejvýraznější poklesy byly sledovány u dívek do 18 let (z absolutního i relativního hlediska) a třicátnic (zejména z absolutního pohledu). Míry potratovosti podle věku bez rozlišení druhu potratu jsou obdobně jako intenzity samovolné potratovosti nejnižší na začátku a na konci reprodukčního období a rostou směrem k věkům, kde je reprodukce nejobvyklejší. Maximální hodnota měr potratovosti byla v roce 2009 u žen ve věku 29 let (27,8 potratu na 1 000 žen) a o deset let později zůstal věk s nejvyšší hodnotou ukazatele totožný (24,2 potratu na 1 000 žen). Intenzita potratovosti podle věku klesla za poslední dekádu téměř ve všech věcích. Z absolutního hlediska nejvíce poklesla úroveň potratovosti ve věkových skupinách do 20 let, a pak také u žen ve věku 26–33 let. Relativně se nejvíce snížila u dívek do 18 let. Podíl těhotenství končících potratem klesl z 25,5 % v roce 2009 na 22,0 % v roce 2019, byť klesající trend nebyl plynulý. V posledním meziročním srovnání došlo ke snížení tohoto podílu o 0,4 p. b. Z hlediska věku byly jeho nejnižší hodnoty evidovány okolo vrcholu reprodukčního období, v roce 2019 se jednalo o věky 29 až 31 let se zhruba 16,0% podílem těhotenství ukončených potratem. Zastoupení potratů na celkovém úhrnu těhotenství se od uvedeného minima zvyšuje směrem k začátku nebo ke konci reprodukčního věku ženy. Ze srovnání údajů za roky 2009 a 2019 je zřejmé, že ke snížení tohoto podílu došlo ve všech věcích. Absolutně i relativně nejvyšší pokles byl zaznamenán ve věcích 39 až 49 let, zatímco nejnižší pokles byl u žen ve věku okolo 20 let. Obr. 5.5 Podíl těhotenství končících potratem podle věku ženy (%), 2009–2019 Index potratovosti vyjadřuje intenzitu potratovosti tak, že vztahuje počet potratů (podle druhu a věku ženy) na 100 narozených dětí. Výsledné hodnoty ukazatele jsou srovnatelné v čase a neovlivňují je počty těhotenství, jako tomu je u absolutních počtů potratů. Hodnoty indexu samovolné potratovosti kolísaly v poslední dekádě v rozmezí 11,3 spontánního potratu na 100 narozených dětí (2019) až 12,8 (2013). V posledních čtyřech letech měl ukazatel sestupný trend. V rozlišení podle věku dosahuje indikátor nadprůměrných hodnot u žen do 18 let, ve věcích 19–35 let je jeho úroveň nejnižší a směrem ke starším věkům roste. Od věku zhruba 43 let dosahuje hodnot překračujících 50 samovolných potratů na 100 narozených dětí. Při srovnání let 2009 a 2019 lze sledovat, že úroveň ukazatele klesala téměř ve všech věcích, nejvýrazněji (absolutně i relativně) u žen ve věku 40 let a více. Index indukované potratovosti se ve sledovaném období snížil z vyšší úrovně zaznamenané v letech 2009 až 2013 v rozmezí 20,4–22,1 až na 15,8 UPT na 100 narozených dětí v roce 2019, přičemž výše ukazatele od roku 2014 každoročně klesá. Index UPT je ve věkovém profilu nejvyšší na počátku reprodukčního období (u dívek do 18 let obvykle nad 50,0) a na jeho konci (od 43 let a více také nad 50,0). Ve věkové skupině 28–32 let obvykle dosahuje index indukované potratovosti svého minima a blíží se hodnotám pro samovolnou potratovost. Mezi roky 2009 a 2019 se index nejvíce snížil (absolutně i relativně) u mladých žen do 18 let a v případě žen ve věku 35 let a více. Obr. 5.6 Index potratovosti podle druhu potratu a věku ženy, 2009 a 2019 Počet všech potratů žen-obyvatelek České republiky s cizí státní příslušností poklesl z 3 020 v roce 2009 na 1 691 v roce 2017. V posledních dvou letech počet stagnoval, když v roce 2019 dosáhl 1 699 případů. Cizinkami, které nejčastěji podstupovaly v roce 2019 potrat, byly občanky Slovenska (448 potratů), Ukrajiny (378) a Vietnamu (234), které se dohromady na celkovém počtu potratů cizinek podílely z 62,4 %. Zastoupení potratů cizinek na potratech všech žen (bez rozlišení státního občanství) kleslo mezi roky 2009 a 2017 z 7,5 % na 4,8 %, přičemž v posledních dvou letech mírně vzrostlo na 5,3 %. Podíl UPT ze všech potratů byl u cizinek mírně vyšší než u celé populace žen, když v roce 2019 dosáhl 57,6 % (vs. 55,8 % v případě všech žen). Na začátku sledovaného období, v roce 2009, byl však rozdíl vyšší (75,1 % u cizinek vs. 60,8 % pro všechny ženy). Tab. 5.8 Potraty žen s cizím státním občanstvím, 2009–2019 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Potraty cizinek celkem 3 020 1 955 1 909 1 773 1 691 1 712 1 699 v tom: samovolné potraty 698 581 645 625 656 637 661 umělá přerušení těhotenství 2 268 1 337 1 195 1 091 981 1 016 978 ukončení mimoděložního těhotenství 54 37 69 57 54 59 60 ostatní - - - - - - - Podíl samovolných potratů (%) 23,1 29,7 33,8 35,3 38,8 37,2 38,9 Podíl umělých přerušení těhotenství (%) 75,1 68,4 62,6 61,5 58,0 59,3 57,6 z nich ze zdravotních důvodů (%) 8,2 15,3 12,7 16,5 17,8 19,0 17,0 Podíl umělého přerušení těhotenství u cizinek, ke kterému bylo přistoupeno ze zdravotních důvodů, se zvýšil z 8,2 % v roce 2009 na maximální hodnotu ve sledovaném období 19,9 % v roce 2016. Následní toto zastoupení spíše mírně klesalo na 17,0 % v roce 2019. Aktuálně jde o podíl mírně nižší než pro všechny ženy (19,6 % v roce 2019).