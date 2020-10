Rozbřesk: Rozpočet 2021 - jak se poprat se strachem z pandemie a nebezpečnými daňovými změnami

Ministerstvo financí plánuje pro příští rok rozpočet s dalším mamutím deficitem - 320 miliard korun. Optikou poslední představené prognózy vypadá rozpočet možná až příliš pesimisticky. Ministerstvo financí počítá příští rok s růstem ekonomiky o zhruba 4 % (více než 5 % nominálně), zatímco příjmy rozpočtu by podle plánu měly dále klesat. Částečně může být na vině nižší zaměstnanost, ale ta zdaleka nevysvětluje vše – ministerstvo počítá s nárůstem nezaměstnanosti jen o necelý procentní bod z 2,6 % na 3,4 %.



Je možné, že se ministerstvo snaží být kvůli nejistotě v plánech “opatrnější” - pokud by pandemie pokračovala napříč celým rokem 2021, bude ekonomika podle našich odhadů spíše stagnovat na nízkých úrovních. Dalším důvodem k opatrnějšímu plánování příjmů jsou také nejisté daňové změny – pokud by prošlo navrhované zrušení super-hrubé mzdy, může ve státní pokladně chybět dalších 80-90 miliard korun ročně.

Problém je, že opatrnost by měla být jasně přiznaná. Například tak, že ministerstvo představí dva až tři scénáře ekonomiky a s nimi konzistentní odhady rozpočtových příjmů a vládního hospodaření. Když je opatrnost “skrytá” za zavádějící odhady, znemožňuje tím vláda efektivní kontrolu svého hospodaření. A to je při takto mimořádné situaci a výrazných schodcích veřejných financí zvlášť důležité.



Ostatně už dnes by čísla za září měla ukázat, že vláda bude mít i letos nakonec “problém” naplnit celý schválený deficit. Rekordní objem 500 miliard korun byl do konce srpna zatím využit ani ne z poloviny...





Návrat apetitu na globální trhy pomohl koruně dostat se do těsné blízkosti 27,00 EUR/CZK . Rozhodující bude dál zejména nálada na trzích s rozvíjejícími se měnami ( turecká lira , forint) a domácí vývoj pandemie. Dobrou zprávou je, že doposud přijatá karanténní opatření zatím nedosahují takové přísnosti jako na jaře.Návrat apetitu po riziku na akciových trzích motivovaný nadějemi na schválení dalšího fiskální balíku pomohl včera rizikovějším měnám a zanechal eurodolar prakticky beze změny. Za zmínku však také stojí relativně dobrá data z amerického trhu práce reprezentovaná ADP reportem . Ten by mohl naznačovat, že i zítřejší oficiální statistiky za září budou dobré . Z lepších amerických dat (a to platí i o dnes odpoledne zveřejněném indexu ISM ) přitom nemusí dolar nic vytěžit, a naopak to může dále povzbudit v poslední době těžce zkoušené měny z emerging markets (TRY, RUB, HUF).Středeční seance na Wall Street začala ve velmi pozitivním duchu. Dobrá nálada pramenila z očekávání na nově projednávaný stimulační balíček, který však v Kongresu později narazil na překážky a ani odpoledne nebyl přijat žádný konsensus, což trhům opět náladu pokazilo a indexy začaly naakumulované zisky opět odevzdávat. Nakonec se však alespoň nějaké podařilo uhájit a jednotlivé indexy uzavřely následovně: Dow Jones +1,20 %; S&P 500 +0,82 %; Nasdaq Composite +0,74 %.