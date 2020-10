Eurodolar zůstal prakticky beze změny

Návrat apetitu po riziku na akciových trzích motivovaný nadějemi na schválení dalšího fiskální balíku pomohl včera rizikovějším měnám.

Návrat apetitu po riziku na akciových trzích motivovaný nadějemi na schválení dalšího fiskální balíku pomohl včera rizikovějším měnám a zanechal eurodolar prakticky beze změny. Za zmínku však také stojí relativně dobrá data z amerického trhu práce reprezentovaná ADP reportem . Ten by mohl naznačovat, že i zítřejší oficiální statistiky za září budou dobré . Z lepších amerických dat (a to platí i o dnes odpoledne zveřejněném indexu ISM ) přitom nemusí dolar nic vytěžit, a naopak to může dále povzbudit v poslední době těžce zkoušené měny z emerging markets (TRY, RUB, HUF).