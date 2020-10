Jak se poprat se strachem z pandemie a nebezpečnými daňovými změnami. - Ranní glosa: Rozpočet na rok 2021

Jak se poprat se strachem z pandemie a nebezpečnými daňovými změnami.

Ministerstvo financí plánuje pro příští rok rozpočet s dalším mamutím deficitem - 320 miliard korun . Optikou poslední představené prognózy vypadá rozpočet možná až příliš pesimisticky. Ministerstvo financí počítá příští rok s růstem ekonomiky o zhruba 4 % (více než 5 % nominálně), zatímco příjmy rozpočtu by podle plánu měly dále klesat. Částečně může být na vině nižší zaměstnanost , ale ta zdaleka nevysvětluje vše – ministerstvo počítá s nárůstem nezaměstnanosti jen o necelý procentní bod z 2,6 % na 3,4 %. Je možné, že se ministerstvo snaží být kvůli nejistotě v plánech “opatrnější” - pokud by pandemie pokračovala napříč celým rokem 2021 , bude ekonomika podle našich odhadů spíše stagnovat na nízkých úrovních. Dalším důvodem k opatrnějšímu plánování příjmů jsou také nejisté daňové změny – pokud by prošlo navrhované zrušení super-hrubé mzdy , může ve státní pokladně chybět dalších 80-90 miliard korun ročně. Problém je, že opatrnost by měla být jasně přiznaná. Například tak, že ministerstvo představí dva až tři scénáře ekonomiky a s nimi konzistentní odhady rozpočtových příjmů a vládního hospodaření. Když je opatrnost “skrytá” za zavádějící odhady, znemožňuje tím vláda efektivní kontrolu svého hospodaření. A to je při takto mimořádné situaci a výrazných schodcích veřejných financí zvlášť důležité. Ostatně už dnes by čísla za září měla ukázat, že vláda bude mít i letos nakonec “problém” naplnit celý schválený deficit . Rekordní objem 500 miliard korun byl do konce srpna zatím využit ani ne z poloviny...