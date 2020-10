Čína zpřísňuje pravidla kontroly vývozu technologií

28.09.2020 / 05:47 | Aktualizováno: 01.10.2020 / 05:56

Podle nového katalogu vydaného čínským ministerstvem obchodu a ministerstvem vědy a technologií čelí nyní technologie přísnějším kontrolám exportu v oblastech, jako je šlechtění vegetace, 3D kovový tisk, pokročilé vrtací nástroje či software používaný při těžbě ropy a plynu.

Cílem vydaného nařízení o změně katalogu technologií zakázaných či omezených z exportu, jež bylo přijato k 28.8.2020, je standardizovat řízení exportu technologií, podpořit technologický pokrok, zahraniční ekonomickou a technologickou spolupráci a chránit národní ekonomickou bezpečnost. Čínská vláda se pro revizi katalogu rozhodla po 12 letech od posledních provedených změn s ohledem na rychlý rozvoj vědy a techniky, neustálé zlepšování čínských vědeckých a technologických kapacit včetně průmyslové konkurenceschopnosti. Analytici nicméně naznačují, že aktualizaci katalogu urychlilo nedávné napětí mezi USA a Čínou ohledně obchodu a technologií.

Provedené změny se budou týkat zejména úprav řídicích parametrů pro „technologie zpracování informací“ a zakáží vývoz technologií typu: interaktivního rozhraní umělé inteligence, technologie služeb doporučení osobních informací založené na analýze dat, technologie syntézy a hodnocení řeči a technologie skenování a rozpoznávání fotografií. Mezi nově přidané kategorie technologií, jejichž vývoz bude v důsledku změn omezen, budou patřit mj. kryptografické bezpečnostní technologie, informační protiopatření a obranné technologie, šlechtitelské technologie, laserové technologie a vesmírné a kosmické technologie. Kategorie technologií, které byly z novely odstraněny, zahrnují určité typy chemických a farmaceutických výrobních a zpracovatelských technologií či softwarové technologie brány firewall.

V praxi to znamená, že pokud je technologie uvedena na seznamu omezeného vývozu, pak dříve, než daný subjekt či jednotlivec zahájí věcná jednání či vstoupí do právních závazků týkajících se vývozu technologie (pozn.: vývozem technologií je míněn přenos technologií z čínského území do zámoří, ať už prostřednictvím obchodu, investic či ekonomické a technologické spolupráce.), musí nejprve od příslušných orgánů získat tzv. Prohlášení o záměru vydat licenci na vývoz technologií (dále jen „prohlášení“). Dle čínských předpisů musí orgány při rozhodování, zda prohlášení udělit, provést obchodní a technickou prověrku navrhovaného vývozu technologie (pozn.: zahrnuje přezkum, zdali je navrhovaný vývoz v souladu například s čínskými nařízeními týkajícími se zahraničního obchodu, průmyslového vývozu či politiky technologického rozvoje). Během doby platnosti prohlášení musí být podepsána smlouva o vývozu technologie. Jakmile je prohlášení uděleno, až teprve poté je možné požádat o licenci na export technologie a následně technologii exportovat.