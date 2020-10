Bullard: Pokud byl někdy čas uvažovat o vyšší inflaci, je to nyní

Nová strategie, kterou před nedávnem oznámil Fed, bude fungovat a pomůže centrální bance dosáhnout svého inflačního cíle. Tvrdí to James Bullard, který stojí v čele Federal Reserve Bank of St. Louis. Proč by toho nyní měl být schopen, když již řadu let platí opak? Podle ekonoma nová strategie znamená, že končí období, kdy Fed jednal preventivně. Pokud inflace rostla, utahoval svou politiku tak, aby nepřekročila 2 %. Nyní ale takto postupovat nebude a inflaci nechá přestřelit.



Jaký mechanismus by ale měl být konkrétně ve hře? Bullard v odpovědi pro Bloomberg Finance nejdříve zmínil, že nyní jsou ceny ovlivňovány reálnými šoky a až ty pominou, dojde podle něj k růstu inflačních očekávání. „Pokud byl někdy čas na uvažování o růstu inflace, pak je to doba gigantických fiskálních deficitů kombinovaných s velmi uvolněnou monetární politikou,“ dodal ekonom. Inflace se tak podle něj v delším období skutečně zvedne.





Fiskální stimulace schválená v březnu a dubnu byla „kalibrována na větší šok, než jaký se nakonec dostavil“. Vláda si tak hodně půjčovala, „aby pokryla díru, která nebude nakonec tak velká.“ Podle ekonoma proto nejsou tak přesvědčivé argumenty pro další fiskální podporu ekonomiky . Problém ale představuje konkrétní distribuce pomoci těm, kteří ji nejvíce potřebují. americké ekonomice stále panuje vysoká nezaměstnanost a v celé globální ekonomice se nachází velký objem nevyužitých zdrojů. Má v takové situaci skutečně cenu uvažovat o růstu inflace ? Bullard v této souvislosti zmínil, že vztah mezi inflací trhem práce je v posledních 20 letech slabý a slábne ještě více. Pozornost je naopak dobré věnovat narušení výrobních řetězců a někde dokonce problémům s hledáním zaměstnanců. Takové prostředí spíše nahrává růstu cen. K tomu přidejme to, že Fed nyní nebude na růst cen reagovat tak agresivně jako v minulosti.Mohlo by tudíž dojít k tomu, že Fed zvedne sazby už před rokem 2023 ? Bullard si to podle svých slov nemyslí, protože vedení Fedu „v podstatě říká, že i když proces růstu inflace nastane, nechá jej po nějakou dobu pokračovat“. Co ale znamená „mírné přestřelení inflace “, o kterém Fed nyní hovoří? Ekonom uvedl, že vedení Fedu není v této otázce specifické, protože jde o názory více lidí. On sám toto přestřelení vnímá jako maximálně 0,5 %.Celkově je podle Bullarda monetární politika v USA velmi dobře nastavena a trhy jí rozumí. Je přitom důležité mít na paměti, jakou komplikací je, že sazby nemohou klesnout výrazně pod nulu, a tudíž jaký je tlak na to, aby se Fed snažil s tímto problémem nějak vypořádat.Zdroj: Bloomberg Finance , Youtube