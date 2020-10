Pražská burza zažila nejhorší září za posledních 5 let, potvrdí alespoň říjnové statistiky?

ve 3. čtvrtletí pražská burza odepsala 3,58 %

Jak je patrno níže z našeho grafického přehledu, o negativní směrování se primárně svorně postaraly všechny tři bankovní tituly, resp. pouze ony odepsaly více než index PX. Své výrazně sehrály ale i akcie ČEZ, jejichž váha v indexu se po delší době dostala nad 20 %. Titul se ocitl nejníže od první poloviny dubna. V porovnání se zmiňovanými bankovními tituly však kurzově od počátku roku ztrácí podstatně méně.

Až závěr měsíce, resp. pokles díky rozhodnému dnu na dividendu 1,15 EUR nasměroval do kurzových ztrát akcie VIG. Závěr měsíce naopak pomohl zmírnit ztráty akcií likérky STOCK, které nicméně již čtvrtý měsíc v řadě nedokázaly posílit. Nový impuls ke směrování mohou udat firemní zprávy, resp. 14. října likérka zveřejní vybrané provozní údaje.

Letos zatím až na 6. listopadu je předběžně naplánován termín reportu hospodaření O2. Telekomunikační titul se v září krátce ocitl na více než 4 měsíčních maximech, o vlastně nevýrazné zisky však přišel. U tedy stále vlastně stagnujícího titulu se pomalu vyhlíží fyzické dokončení snížení základního jmění a v té souvislosti očekávání, zda se firma poté přeci jen navrátí k nakupování vlastních akcií.

V září zveřejněné hospodářské výsledky a vlastně vylepšený celoroční výhled dopomohl akciím KOFOLA jen ke krátkodobému k růstu. Nápojová firma přitom zároveň oznámila plán meziročně zachovat dividendu 13,50 Kč. Dividendový výnos aktuálně vychází na solidních 6 %, což může s blížícím se očekávaným listopadovým rozhodnutím přeci jen začít více lákat investory.

Nejspíše v souvislosti s výraznými akcionářskými změnami téměř roční maxima v září zaznamenávaly akcie slovenské TMR, které však již delší dobu nejsou součástí indexu PX.

Ztráty indexu tak mírnily jen čtyři emise. Největší váhu (aktuálně 21 %) si v něm nadále udržují akcie Avast, které tak svou přetrvávající volatilitou výrazně míchaly trhem. Po nejprve poklesu na 3 měsíční minima si dokázaly v září nakonec mírně polepšit. Investoři si navíc mohou započítat v přepočtu zhruba korunovou dividendu, kterou firma fyzicky vyplatí v polovině října.

Až na konci září zveřejněné hospodářské pololetní výsledky PHILIP MORRIS zapůsobily zatím na investory pozitivně a konzervativní titul se tak dostal zpět na vyšší úrovně, když již v polovině měsíce rostl na 4 měsíční maxima.

Vidina dokončení transakce převzetí se kurzově pozitivně projevovalo na akciích CETV. Evropská komise by se měla k regulatorní žádosti vyjádřit nejspíše do 6. října. Pokud nedojde k námitkám, a tedy prodloužení schvalovacího procesu, transakce by se pak dokončila během několika následujících dnů. Na Nasdaq nicméně včera titul v souvislosti možná s kvartálními úpravami portfolií institucionálních investorů zamířil v poslední čtvrtině seance značně na jih na závěrečných 4,19 USD. Připomenout lze, že cena převzetí je dohodnuta o téměř 10 % výše, resp. na 4,58 USD.

Vítězem měsíce se s převahou staly akcie PFNONWOVENS, které jsou v návaznosti na oznámení majoritního akcionáře právě druhým kandidátem na odchod z pražské burzy. Titul svým vývojem v září rozšířil počet letos kurzově rostoucích emisí z indexu PX na tři.

Že se zmiňovaný počet emisí v následujících týdnech výrazněji rozšíří, zatím nálada na trhu, resp. především ekonomický výhled příliš neindikuje. Za posledních 10 let nicméně pražská burza v říjnu pouze třikrát klesla. Doufejme tedy, že se ve světle nadcházející výsledkové sezóny určitého nádechu dočkáme. V říjnu nicméně můžeme kromě zmiňované likérky STOCK očekávat report hospodaření vlastně jen od softwarové Avast (21.10.) a banky MONETA (30.10.). Pokud by pak zatím nedošlo na převzetí CETV, pak ještě nejspíše v druhé polovině měsíce i od mediální firmy. Kromě úbytku firem se však investoři v říjnu dočkají nových investičních možností - akcií České zbrojovky a akcií Pilulka.