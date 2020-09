Vláda od 5. října omezuje hromadné akce. Omezení čekají i střední, vyšší a vysoké školy

Vláda od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19, na základě vyhlášeného nouzového stavu. Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. října 2020 do 18. října omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude v těchto krajích zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti.

Od 5. října se omezují i divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, a to tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků a každý účastník akce má určeno místo k sezení. V prostorech, kde se tyto akce konají, se pak zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů. Účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti a pokud se nezdržují na určeném místě k sezení.

Omezují se také sportovní akce organizované sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Nadále platí, že se u stravovacích zařízení se omezuje přítomnost veřejnosti v provozovnách v čase mezi 22:00 a 6:00. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. Nově se stanoví, že u jednoho stolu může sedět nejvýše šest zákazníků. V případě prodeje přes výdejové okénko jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, pokud se tedy nezdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny. Provozovatelé nepouští do vnitřních prostor provozovny více zákazníků, než se v ní nachází míst k sezení.

Účast na bohoslužbách je omezená tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob. V průběhu bohoslužby se nezpívá.

Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. října 2020 do 18. října omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti. Na vysokých školách budou možné pouze individuální konzultace, individuální návštěvy knihoven a studoven, laboratorní, experimentální nebo umělecká práce za přítomnosti nejvýše 15 osob nebo klinická a praktická výuka. Zákaz osobní přítomnosti se u středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří nevztahuje na povinnou školní docházku, praktické vyučování či praktické přípravy. Omezení provozu se týká také základních uměleckých a jazykových škol a středisek volného času.

V krajích, které jsou podle platného semaforu zelené – Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj – dochází k omezení provozu škol s výjimkou mateřských škol, a dále školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.