Česká pošta svým dalším krokem otevírá cestu konkurenci

Zdražování a omezování služeb. Takto stroze lze z pohledu zákazníka jistě v krátkosti vyhodnotit hlavní letošní kroky České pošty. V době jarního nástupu pandemie koronaviru si vedení České pošty jakoby bez problémů mohlo dovolit vyzkoušet dočasně omezit otevírací dobu poboček. Příchod druhé vlny pandemie jako by nyní rovnou u státní firmy zavelel ke změně trvalé a ještě výraznější.

Téměř polovina poboček nově s výrazně okleštěnou provozní dobou

Již na konci prázdnin Česká pošta nečekaně oznámila s účinností od 1. září zkrácení pracovní doby u 265 poboček. Málo kdo tehdy tušil, že se jedná jen o předzvěst větší akce. Následná právě asi příliš mediálně slabá negativní odezva zákazníků v současné obecně neklidné době přinesla po měsíci rozhodnutí o obdobné úpravě na dalších 1 253 poštách.

Od čtvrtka 1. října si tak zákazníci České pošty mohou nechat zdát o dříve poměrně obdobné otevírací době velkého množství pošt. Čím si zákazníci mohou být nově jisti, je tak především na těchto pobočkách polední minimálně hodinová pauza. Před ní se navíc na některých poštách přepážka přitom otevře jen na hodinu, resp. začíná fungovat až od 11 hod. Dojít si na poštu až do 18 hod. se každopádně smrskává jen na některé dny. Zavírací hodina se jinak posunula většinou už na 16 hod., někde dokonce na 15 hod. Zkrátka některé pošty mají v týdnu ořezanou provozní dobu celkově o 15 hodin!

Přehled nové otevírací doby více než 1500 poboček (v .pdf souboru) k dispozici zde.

Co přinese restrukturalizace?

Česká pošta loni v létě oznámila restrukturalizaci, která omezení pracovní doby nezmiňovala, v tomto ohledu spíše redukci poboček. A především pak rozdělit činnosti do tří obchodních jednotek s vlastním hospodařením a zodpovědností za hospodářský výsledek. Jednat se má o Divizi Státní poštovní služby, Divizi Logistické služby a Divizi Finanční služby a prodej. Každá má tedy mít samostatné účetnictví. To jistě bude zajímavé sledovat, vzhledem k tomu, že jak známo na každé poště pracovník obsluhuje obvykle právě celé spektrum služeb. Asi každý pracovník bude stejně nově dělat pro všechny divize, resp. bude muset vykazovat práci pro každou z nich. Zaměstnanci se tak mohou dočkat nové byrokracie či přinejmenším další zátěže systémů, které budou muset jednotlivé úkony evidovat.

Každopádně už loni se začalo kvůli reorganizaci následně na podzim politikařit, resp. že i přes plánované zaměstnanecké zeštíhlení se pobočky rušit nebudou. Kolik jich v současnosti Česká pošta má, je poměrně složité se dopátrat. Na svých internetových stránkách uvádí ve svých „Základních údajích“ (včetně partnerských míst) číslo přes 3,8 tis. Avšak údaj je přitom datován k roku 2018. Dohledat údaj ve Výroční zprávě za rok 2019 je rovněž nadlidský úkol, když tato státní firma, coby zároveň jedna z největších zaměstnavatelů v zemi, prezentuje téměř 90 stránkový dokument nepochopitelně pouze jen jako scan. Nelze v něm tedy fulltextově cokoliv vyhledávat.

Podle vyhledávací mapky poboček by pak po sečtení údajů nicméně pošta měla nadále disponovat zmiňovanými více než 3,8 tis. poboček.

Konkurence naopak služby zákazníkům rozšiřuje

Z hlediska počtu poboček České poště vyrostl výrazný konkurent. Skupina Packeta, tedy všeobecně známá coby Zásilkovna oznámila v polovině září dosažení již 5 tisíc výdejních a zároveň tedy i podacích míst. Další tisícovku tak přidala zhruba jen po 8 měsících. V samotné České republice se právě přibližuje České poště, resp. výdejních míst má více než 3,4 tis. A dle všeho je jen otázkou krátkého času, kdy poštu překoná. Ke konci roku totiž Zásilkovna plánuje 4 tis. výdejních míst, resp. včetně zahraničí celkově až 6,8 tis. Po Slovensku, kde je skupina dále nejaktivnější a kde se počet míst blíží tisícovce, roste především v Maďarsku a v Rumunsku.

Zásilkovna původně nabízela své služby jen firmám, resp. především e-shopům. Od loňského léta však může zásilky posílat kdokoliv. A to například u balíčku do 5 kg za ceny od 65 Kč, což se zákazníkům u České pošty může jen zdát. Navíc služby Zásilkovny se z hlediska zaslání rozrostly i na dodání přímo na adresu. A vzhledem ke zmiňované expanzi a partnerství navíc do celé řady států. Dokonce i do USA, kde uzavřela dohodu s gigantem FedEx. Po vzoru Alzy, a jejich Alzaboxů, představila nově Zásilkovna tento týden své Z-Boxy. V porovnání mají být ekologičtější, resp. potřebují minimum energie, kterou získávají přes solární panely. Letos jich chce mít až 150.

































































Proč management České pošty svými posledními kroky týkající se časového omezení nabízených služeb otevírá ještě více dveře konkurenci, můžeme jen spekulovat. Části zaměstnanců daný krok sice asi ulehčí, samotní zákazníci pak v návaznosti v reakci zmiňují neuváženost kroků vedení či dokonce cílenou likvidaci pošty. Zásilkovna či jiné zasilatelské firmy snažící se být blíže zákazníkům, každopádně mají pro svou expanzi více umetenou cestu