Záhada pyramid, inflace a valuace v příštím roce

Pokud se někdo účastní Ponzi schématu, v podstatě posílá peníze nahoru těm, kteří byli ve schématu již dříve, na základě prostých slibů rychlého a jednoduchého zbohatnutí. Pokud někdo naletí na pyramidu, posílá peníze nahoru na základě podobných slibů, směrem dolů ale proudí nějaký produkt. To dává celé věci zdání funkčnosti a solidnosti. Podstatné tu je, zda onen produkt kupují hlavně noví členové systému, či zda vzniká a funguje trh sahající daleko za hranice vytvořené struktury. V prvním případě přestává vše fungovat ve chvíli, kdy nepřichází noví členové. Ve druhém případě nejde o žádnou pyramidu ale legitimní podnikatelský model. Je až překvapivé, jak těžké je někdy oba typy rozlišit.



V souvislosti s kauzou Nikola se hovoří o tom, že mohou nastat dva základní scénáře: Theranos, či Herbalife. V tom druhém případě tato zkratka naráží na příběh, ve kterém známý investor Bill Ackman po roce 2011 sázel na pád společnosti Herbalife Nutrition a veřejně hovořil o tom, že jde o pyramidu (což Nikola určitě není, u ní se řeší jiné věci). Proti Ackmanovu názoru se stavěl nejeden investor věřící této firmě a samozřejmě i společnost samotná.





Herbalife prodává potravinové doplňky, je známý i u nás a ona kauza nakonec skončila tím, že pan Ackman své krátké pozice uzavřel ve ztrátě. Mezitím si cena akcií firmy prodělala slušnou horskou dráhu a celá věc se točila právě kolem toho, zda je Herbalife pyramidou, či společností se životaschopných trhem využívající multi level marketing (viz výše).Do „diskuse“ bylo tehdy vloženo hodně času, energie a peněz. I na internetu najdeme řadu podkladů, které tvrdí, že firma je/či není pyramidou. Základem podobných tvrzení by přitom podle mne mělo být právě to, jak velký je skutečný trh s produktem – jak velká část tržeb je generována „nečlenskými“ zákazníky. Na nějaký jednoznačný přesvědčivý závěr, či číslo jsem ale v této záhadě pyramid nenarazil. Firma na konci zmíněné epizody plné silných emocí dostala pokutu, musela změnit některé své praktiky, ale jak ukazuje graf s cenou akcie , žádný pád údajné pyramidy se nekonal (celkově si také můžeme všimnout, že s Herbalifem není žádná akciová nuda).Zdroj: PatriaCo si vlastně o budoucnosti firmy myslí trh - jak je to s valuací? V roce 2017 generoval Herbalife asi 4,5 miliardy dolarů tržeb . Za posledních 12 měsíců více než 5 miliard. Po investicích mu na toku hotovosti zbylo 0,62 miliardy dolarů . Pokud by tomu tak bylo i nadále, současná hodnota tohoto toku hotovosti by se podle mých kalkulací pohybovala na necelých 10 miliardách dolarů . Kapitalizace je na 6,1 miliardách dolarů , tedy znatelně níže.Očekávání jsou tedy nastavena níže. Průměr volného toku hotovosti za poslední tři roky je na 0,47 miliardách dolarů (vs. oněch 0,62 miliardy dolarů za posledních 12 měsíců) a stagnující tok hotovosti v této výši má současnou hodnotu na necelých 7 miliardách dolarů . Jinak řečeno, trh je nastaven na to, že firma nebude růst, ani stagnovat, ale více, či méně se scvrkávat.Na samotný závěr z trochu jiného soudku – graf, ve kterém Goldman Sachs ukazuje průměrnou výši valuací v různém inflačním prostředí. Analytici banky očekávají, že jádrová inflace by se v USA měla příští rok pohybovat kolem 1,4 %. Tedy znatelně pod 2% cílem a v takovém prostředí se PE v průměru pohybuje na 18 (nyní se nachází nad 20). Graf zároveň ukazuje, že očekávané inflační prostředí je z hlediska valuací nejpřívětivější, opak platí o inflaci nad 3 %: