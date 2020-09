Trump a Biden se střetli v debatě

"Pro trhy bude výsledek amerických voleb zásadní zprávou. Lze předpokládat, že Joe Biden by byl smířlivější vůči Číně a do ekonomiky by napumpoval další peníze v rámci fiskálních stimulů. Mnozí investoři však preferují Donalda Trumpa, který by na rozdíl od protikandidáta nezvedal daně a nezaváděl příliš mnoho nových regulací," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Prezident Donald Trump a jeho vyzyvatel Joe Biden se střetli v první debatě, která se konala v Clevelandu v Ohiu. Celé vystoupení se neslo v nepřátelské atmosféře a trvalo hodinu a půl. Prezidentští kandidát ostře diskutovali o problémech, které v poslední době nejvíce ovlivňují Spojené státy. Šlo především o koronavirovou krizi a nominaci Amy Coney Barrettové do funkce nejvyšší soudkyně. Řešila se však i další témata jako lesní požáry na západním pobřeží či protesty proti rasismu.

Při diskusi o šíření koronaviru byl Donald Trump v defenzivě. Joe Biden připomněl Američanům, že prezident na začátku krize tvrdil, že koronavirus zmizí do Velikonoc. To se však nestalo. Donald Trump připustil, že podceňoval rizika, aby zabránil panice. Následně přišel s nepodloženým tvrzením, že za pár týdnů již bude k dispozici koronavirová vakcína. Zdůrazňoval přitom, že se Spojené státy nesmí proměnit v město duchů.

V otázce obsazení Nejvyššího soudu USA Donald Trump argumentoval, že má právo vybrat nástupce po zesnulé Ruth Bader Ginsburgové, protože byl zvolen na čtyři roky a nehodlá si krátit své volební období. Joe Biden se zase obrátil na diváky a zdůraznil, že by měli nejdříve hlasovat a až poté by měl být jmenován nový soudce. Podle Bidena totiž hrozí, že kvůli navrhované soudkyni může dojít ke zrušení práva na interrupci.

V debatě příliš nešlo o věcná témata. Donald Trump se v prvé řadě snažil dokázat, že je jeho protikandidát slabý a neumí se prosadit. Proto mu často skákal do řeči a prohlásil, že na něm není nic chytrého. Rovněž mu vyčetl, že za 47 let ve Washingtonu nedokázal nic prosadit. Joe Biden zas o prezidentovi prohlásil, že je lhář a všichni to vědí. Dále Trumpa označil za blázna, rasistu a loutku Vladimira Putina.