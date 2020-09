Ranní káva Jana Bureše: Většina firem čeká kvůli nové vlně pandemie útlum poptávky a horší tržby

České firmy se kvůli druhé vlně pandemie začínají obávat špatného vývoje v ekonomice. Čtyři z deseti podniků předpokládají v nejbližších měsících útlum poptávky po svém zboží a službách i přesto, že teď mají tržby stabilní. U pětiny firem se tržby i očekávání zhoršují už nyní a situace by mohla být dokonce horší než v jarních měsících, vyplynulo z bleskového online průzkumu ČSOB v rámci vysílání Ranní kávy hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše.

U 14 % firem obrat také v současnosti klesá, ale ty si nemyslí, že by se stav na trhu měl vyostřit do podobného propadu tržeb jako v první vlně. Zbylých 27 % dotazovaných u svého podnikání žádné vlivy kvůli nové vlně šíření Covid-19 nepociťuje.

Podle hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše přináší druhá vlna pandemie v prvé řadě nejistotu. „Nevyhneme se jistému zpomalení ekonomiky a zaseknutí oživení, které začalo ve třetím čtvrtletí. K tomu přispěje i konec vládních opatření a konec moratorií na odklad splátek,“ říká Jan Bureš.

Sledujte záznam celé Ranní kávy Jana Bureše:

Převážná část firem se ale samotného konce souborů různých vládních podpůrných opatření pro podniky a živnostníky neobává, ostatně 39 procent z nich v dnešním šetření uvedlo, že je ani nevyužívá. Pokud se bojí, tak právě negativních dopadů z vládních „karanténních uzavírek“ a slabé poptávky ze strany klientů.

Ranní káva Jana Bureše (kliknutím zvětšíte):

Za nynějších podmínek by všechny firmy podle Marka Louly, vrchního ředitele korporátního bankovnictví ČSOB, měly pečlivě zvážit, zda mají dostatečný likviditní polštář. „Pokud ne, je možné stále využít dostupné nástroje záručních programů Covid III a Covid Plus, které platí do konce roku a jsou jak pro malé, tak i pro větší podniky. Pokud je firmy nebudou čerpat, lze záruku vrátit,“ uvádí Marek Loula.

Firmy by ale neměly zapomínat ani na dostupné dotační programy EU. Například v programu Úspory energie lze získat dotaci až 400 milionů korun na snížení spotřeby energií a využití obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu. Dalšími programy jsou Potenciál pro investice do výzkumu a vývoje, Aplikace pro osobní náklady, nástroje a materiál nebo Inovace pro dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek. „Pandemií je možné se vhodně proinvestovat. Například dotační program Aplikace může firmám pomoci udržet si kvalifikované pracovníky ve výzkumu a experimentálním vývoji,“ dodává Marek Loula.

Dalším prvkem nejistoty pandemické doby jsou také silné výkyvy kurzu koruny vůči euru. „Současná míra volatility koruny je za posledních deset let nevídaná. Firmám proto po zvážení relevantních faktorů doporučujeme zajištění, například i formou více tranší rozložených v čase,“ říká Martin Mráček z finančních trhů ČSOB.

Ranní káva Jana Bureše - koruna (kliknutím zvětšíte):

Bleskového průzkumu v rámci Ranní kávy se zúčastnilo takřka 40 firem.