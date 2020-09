ECB uváží, zda se neopičit po Fedu

Evropská centrální banka (ECB) zváží, zda následovat příklad amerického Fedu a zavázat se na určité období k přestřelování inflační cíle, aby se tak vytvořila prostor k jeho podstřelování. Centrální banka eurozóny to uvedla ve vůbec prvním takovém sdělení.

„Širší debata…se dnes vede o tom, zda by se centrální banky měla zavázat k tomu připravovat se explicitně na minutí inflace, když už nějaký čas pod svými inflačními cíli strávily,“ uvedl prezidentka Lagardeová podle Financial Times. Užitečnost takovéhoto přístupu by měla ECB prozkoumat, a to v rámci své strategické revize, sdělila také.

Pro Fed jde přitom o relativně nový obrat ve strategii, který jeho předseda Jay Powell oznámil v srpnu. Fed tak bude akceptovat, že inflace by po určité období mohla přestřelovat jeho 2% inflační cíl poté, co na něj nějaký čas nedosahovala. To znamená, že Fed bude úrokové sazby zvyšovat s menší pravděpodobností.

Fed pustí inflaci výš, nahrává tak zlatu a akciím - https://t.co/X6Gz3Nx8SH pic.twitter.com/g6OQYz0DQW — Patria.cz (@PatriaCZ) August 27, 2020

Analytici se domnívají, že ECB i jiné centrální banky jsou kvůli tomuto holubičímu krok pod tlakem, aby učinily to samé. Jinak by jim mohlo hrozit, že budou považovány za instituce s méně podpůrným přístupem ve své měnové politice. „Bude-li spolehlivá, mohla by tato strategie posílit kapacity měnové politiky ke stabilizaci ekonomiky, když jí bude hrozit nižší pásmo,“ uvedl také. „Je tomu tak proto, že příslib přestřelování inflace zvyšuje inflační očekávání a tedy snižuje reálné úrokové sazby,“ uvedla také.

ECB od roku 2003 cíluje inflaci na úroveň „pod, ale blízko 2 %“. V současnosti jí ale dělá větší starosti spíše nedostatečný růst cenové hladiny. „V současném prostředí nižší inflace jsou obavy, se kterými se potýkáme, jiné (než v roce 2003, a toto je potřeba zachytit v našem inflačním cíli,“ sdělila Lagardeová podle CNBC.

Roční inflace v eurozóně dosahovala mezi lety 1999 až 2008 v průměru 2,3 %. Od roku 2008, kdy udeřila finanční krize, činila v průměru jenom 1,2 %, a to až do konce roku 2019.

„Skutečnost, že Fed chce zvyšovat inflaci, vnímá mnoho lidí kontraintuitivně,“ uvedl v srpnu Powell. „Inflace, která je neustále hodně nízká, může vytvářet závažná rizika pro ekonomiku,“ dodal.

A nízké inflace se obávají také evropští činitelé. Rychlý odhad indexu spotřebitelských cen na srpen vyšel v eurozóně na záporných -0,2 % oproti růstu o 0,4 v červenci a Lagardeová v pondělí v projevu k europoslancům upozornila, že budoucí data by mohla poukázat na další deflaci.

Tu centrální bankéři pozorně sledují, protože by mohla předcházet finanční krizi. Ve zdravé ekonomice mají ceny sklon pozvolna růst, a nikoli klesat.

Revize strategie ECB by měla být dokončena do září 2021.

Zdroje: FT, CNBC