PMČR: Výsledky za 1H20 překonaly naše projekce

Efekt ČR přetlačil i slabší než očekávaný vývoj na Slovensku a ve výrobních službách. Slovensko dosáhlo tržby 1,33 vs. oček. 1,44 mld. Kč kvůli slabším než očekávaným prodejům (-1,8 vs. oček. +2,2 % r/r). Tržní podíl lehce vzrostl na 58 z 57,8 %, a to díky zahřívaným produktům, které tvoří již 9,0 vs. 6,3 % v 1H19. Tržby z výrobních služeb činily 1,18 (+1,5 % r/r) vs. oček. 1,24 mld. Kč.