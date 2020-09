Philip Morris ČR v 1H s dobrými tržbami, zisk zasažen mixem a pohybem zásob

Philip Morris ČR dnes reportoval 4,7% r/r růst tržeb na 8.6 mld. Kč hlavně díky růstu prodejů HEETs a zařízení IQOS o 1,3 mld. Kč. Čistý zisk proti tomu klesnul o 14% r/r na 1.74 mld. Kč kvůli horším prodejům cigaret v pohraničí a kvůli nákladům spojeným s pohybem zásob vyvolaných vlivem vládních nařízení v rámci opatření proti vypuknutí pandemie COVID-19 v České republice i na Slovensku. Celkový objem prodejů se meziročně snížil o 3,5%, což je ve světle situace na trhu (pokles o 11,5% v ČR a o 1,3% v SR) velmi dobrý výsledek. Celkový tržní podíl v ČR tak vzrostl o 3,5% na 44,4% a v SR o 0,2% na 58%.

Zatímco výsledky na úrovni provozního i čistého zisku meziročně výrazně klesly a byly pod naším očekáváním kvůli jednorázovým nákladům spojeným s pohybem zásob, tržby a tržní podíly si díky HEETs vedly dobře. Na úrovni hrubého zisku firma reportovala stabilní výsledky, když HEETs nesou nižší marži než klasické cigarety, ale jejich rychlý růst by měl postupně začít do růstu zisku přispívat. Tržby v 1H pak byly výrazně zasaženy propadem přeshraničních prodejů. S výhledem do druhého pololetí lze i přes nadále slabé přeshraniční prodeje a dopady skokového 10% růstu spotřebních daní (na stáncích se projevil cca od července) očekávat na úrovni zisku o něco lepší výsledky. Anualizovaný zisk na akcii 1264 Kč implikuje přes 9% potenciální hrubý dividendový výnos. PMČR tak je i přes růst spotřebních daní nadále zajímavá defenzivní akcie.