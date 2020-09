Ranní káva Jana Bureše: Je oživení v roce 2021 v ohrožení? Sledujte záznam

Jaké jsou scénáře dalšího vývoje ekonomiky a jak vypadá aktuální situace v EU a v Německu? A co očekávat od ČNB? Nenechte si ujít další Ranní kávu hlavního ekonoma Patria Jana Bureše a jeho hostů, kterou jsme na Patria.cz přenášeli od 10:00 online a nyní nabízíme záznam.

Tuzemská ekonomika směřuje podle Bureše k určité stagnaci v závěru roku, ke které přispěje i konec některých vládních opatření. Jednou z otázek je konec povinných moratorií, kde byl zaznamenán relativně velký počet žádostí u nefinančních podniků. Jde o 200 miliard korun v úvěrech, tedy zhruba 15 % celkového objemu podnikových úvěrů. Tato moratoria, poskytnutá na 6 měsíců, vyprchají v průběhu podzimu, upozornil Bureš během své prezentace.



Nastupující druhá vlna pandemie a nárůsty počtu nakažených ovšem pak vnášejí velkou nejistotu do toho, co se bude dít do konce roku. "Budeme hodně sledovat, jak budou reagovat investice a jak trh práce," prohlásil také Bureš, kde jsou jeho hosty tentokrát Jakub Tomaštík – ČSOB EU Centrum, Marek Loula – Korporátní bankovnictví, Petr Manda – Firemní bankovnictví.

Pokud jde o scénáře dalšího vývoje, pracuje Bureš se dvěma. V tom optimističtějším počítá s tím, že investice a trh práce tlak ustojí. Vyšší pravděpodobnost ovšem dává pesimističtějšímu scénáři, podle kterého bude s pandemií trvalý problém i v příštím roce. Pesimističtějí scénář pracuje s dalším oslabováním koruny i nad 28 Kč za euro. Počítá také s poklesem sazeb k nule, přičemž ČNB by asi byla nucena přijmout nějaký alternativní nástroj, přičemž Bureš s kolegy uvažují na prvním místě o politice kvantitativního uvolňování.

Záznam sledujte na Patria.cz či na youtube na tomto odkaze.