Cestování mezi ČR, Vatikánem a Republikou San Marino (30.9.2020)

01.06.2020 / 16:45 | Aktualizováno: 30.09.2020 / 09:50

Aktuální podmínky cestování mezi Českou republikou a Vatikánem a mezi Českou republikou a Republikou San Marino

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (ze dne 21.9.2020) a pravidelně aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. Semafor, na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci cestující do České republiky ze státu s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená barva) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Při návratu (delším než 12 hodin) ze států s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červená barva) a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (neoznačené žádnou barvou), které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, platí povinnost před vstupem na území ČR oznámit návrat příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici.

Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vatikán - aktuální podmínky vstupu

Vstup/tranzit: Vstup na území Městského státu Vatikán se řídí zákonem č. CXXXI ze dne 22.2.2011 (Zákon o občanství, pobytu a vstupu). Vstup na jeho území (kromě zmíněného zákona) je podmíněn možností vstupu do Itálie, viz info Velvyslanectví ČR v Římě.

Opatření: Pro vstup do Vatikánských muzeí a letního papežského sídla Castel Gandolfo je nutná předchozí on-line rezervace a dodržování stanovených sanitárních předpisů (povinné roušky). Vstup do baziliky sv. Petra a ostatních papežských bazilik je možný s rouškou a s povinným dodržováním bezpečnostních vzdáleností. Před vstupem do baziliky sv. Petra je nutné absolvovat měření tělesné teploty a během liturgických slavností je limitován počet věřících.

Odkazy na úřady: oficiální web Městského státu Vatikán

Republika San Marino - aktuální podmínky vstupu

Vstup/tranzit: Vstup na území Republiky San Marino je kromě sanmarinského zákona č.118 o vstupu a pobytu cizinců podmíněn možností vstupu do Itálie, viz info Velvyslanectví ČR v Římě.

Opatření: Od 1. července 2020 byl v RSM oficiálně ukončen nouzový stav. Nadále však platí zákaz shromažďování většího počtu osob a kontaktních sportů. Nošení roušek je povinné ve veřejných dopravních prostředcích a v uzavřených prostorách přístupných pro veřejnost. Povinnost nošení roušek platí i ve venkovních prostorách a to v případě, kdy není možné dodržet alespoň metrový odstup mezi jednotlivými osobami. Toto opatření se nevztahuje na rodiny, nezletilé do 6 let a osoby s handicapem, který neumožňuje nošení roušky (včetně osob o ně pečujících). Ve veřejných prostorách je i nadále monitorována teplota nad 37,5 °C.

Odkazy na úřady: Ministerstvo zahraničních věcí RSM

Ohledně tranzitu přes území Itálie sanmarinské úřady doporučují konzultovat web MZV IT: http://www.viaggiaresicuri.it/