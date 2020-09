Koronavirus - situační update a možnosti vycestování do Jordánska (30.9.2020)

19.03.2020 / 10:47 | Aktualizováno: 30.09.2020 / 08:45

V mimopracovní době funguje konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Ammánu na telefonu 00962 797 301 990.



SITUACE

Souhrnně evidováno 10 049 případů onemocnění COVID-19, z toho 4 496 uzdravených, 1 077 se v současnosti léčí v nemocnicích, zaznamenáno 57 úmrtí; počet testovaných od začátku pandemie dosáhl 1 204 201. Nejvíce nakažených je ve věkové skupině 15 až 49 let.



CESTOVÁNÍ

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:



Do Jordánska je z ČR možno přicestovat od 8. 9. 2020, nicméně za podmínek uvedených níže.



2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Počínaje 23. 9. 2020 jordánské úřady zrušily tzv. státní / institucionální karanténu v zařízeních tomu určených (kontejnerovém městečku u Mrtvého moře a vybraných hotelových komplexech tamtéž, potažmo v několika ammánských holetech).

V platnosti je povinnost sedmidenní karantény po příletu v místě bydliště / vlastní domácnosti. Turisté musí po příletu do země také zůstat v této karanténě - adresu, kde budou pobývat, uvedou do zvláštního formuláře, který je potřeba vyplnit před cestou do Jordánska na webu www.visitjordan.gov.jo

Také je povinné instalovat si ihned po příjezdu trasovací aplikaci s názvem AMAN (arabsky Bezpečí) určenou pro mobilní telefony. Nadále platí, že všichni cestovatelé směřující do Jordánska musí před odletem strávit v zemi, z níž odlétají, 14 dní v kuse. Pokud by se cílenou či namátkovou kontrolou jordánských úřadů prokázalo, že pobývali také jinde, hrozí jim pokuta ve výši 100 tisíc CZK a vyhoštění z Jordánska.

Státní příslušníci tzv. zelených států (Alžírsko, Rakousko, Kanada, Kypr, Dánsko, Německo, Řecko, Hongkong, Maďarsko, Itálie, Litva, Malajsie, Polsko, Thajsko, Tunisko, Turecko) musí splnit následující podmínky:

1) podstoupit PCR test na koronavirus 72 hodin před odletem,

2) podstoupit další, zpoplatněný PCR test (nutno uhradit z vlastních finančních prostředků cestovatele) na koronavirus po příletu na ammánském letišti, kde počkají na výsledek testu, který bude znám během několika hodin – do té doby nesmí cestující prostor letiště opustit. Je-li test negativní, cestující se může po Jordánsku volně pohybovat.

Státní příslušníci tzv. žlutých států (Malta, Maroko, Nizozemsko, Saúdská Arábie, Švýcarsko, SAE, Velká Británie, Egypt, Súdán, Sýrie, Jemen) musí splnit následující podmínky:

1) podstoupit PCR test na koronavirus 72 hodin před odletem,

2) podstoupit další, zpoplatněný PCR test (nutno uhradit z vlastních finančních prostředků cestovatele) na koronavirus po příletu na ammánském letišti,

3) podrobit se domácí karanténě po příletu v délce 7 dní.



Státní příslušníci tzv. červených států (včetně ČR, dále také Bahrajn, Belgie, Francie, Irák, Izrael, Kuvajt, Libanon, Libye, Omán, Katar, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Ukrajina, USA) musí splnit následující podmínky:

1) podstoupit PCR test na koronavirus nejdéle 120 hodin před odletem (neplatí pro děti mladší 5 let),

2) podstoupit další, zpoplatněný PCR test (nutno uhradit z vlastních finančních prostředků cestovatele) na koronavirus po příletu na ammánském letišti,

3) podrobit se 14 denní domácí karanténě po příletu a nosit elektronický sledovací náramek od jordánských úřadů.

3. DOPRAVA:



Dne 8. 9. 2020 došlo ke znovuotevření ammánského mezinárodního letiště Queen Alia.

Jordánské pozemní hranice všemi směry (Izrael, Sýrie, Irák, Saúdská Arábie) zůstávají uzavřeny. Povolena je pouze přeprava zboží nákladními vozy z / do Saúdské Arábie přes hraniční přechod Al-´Umari (vzdálený 155 km od Ammánu).



4. OPATŘENÍ:



Viz výše - spojená s příletem do Jordánska.



5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:



Oficiální web jordánského Ministerstva zdravotnictví: www.moh.gov.jo, potažmo www.corona.moh.gov.jo



DALŠÍ OPATŘENÍ

Mezi jednou a šestou hodinou ranní platí zákaz vycházení.

Vláda počínaje 17. 9. 2020 nařídila uzavření restaurací (fungovat mohou pouze na bázi donáškových služeb), kaváren, škol, mešit a kostelů po dobu následujících dvou týdnů.

Od 20. 9. 2020 platí dvoutýdenní úplný zákaz vycházení v aglomeracích Sweimah a Rawda v governorátu Balqa (vzdáleném cca 50 km od Ammánu)

Velvyslanectví ČR v Ammánu zůstává nadále připraveno poskytnout českým občanům odpovědi na všechny otázky související se zmíněným respiračním onemocněním ve vztahu k této blízkovýchodní zemi. Zároveň doporučuje sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR a informace týkající se obecného doporučení ke koronaviru ve světě pod následujícím odkazem: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html