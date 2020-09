Rozbřesk: Turecko a Maďarsko stále v jednom forexovém košíku, favoritem po debatě Biden?

Nehledě na včerejší zisky se středoevropským měnám v měsíci září nedařilo. Proti euru ztratily v posledním měsíci okolo tří procent. Mezi viníky výprodeje regionálních měn hledejme nejen vágně definovaný “nárůst globální averze vůči riziku”, ale také specificky domácí, resp. regionální faktory jako jsou nezvládnutá druhá vlna pandemie (ČR a Maďarsko) či přelévající se finanční nákaza z jiných forexových emerging markets.



Posledně jmenovaný medvědí faktor se přitom hezky odhalil na počátku tohoto týdne, kdy globální akciové trhy mohutně posílily, avšak středoevropské měny viditelně tratily. V pozadí byla zřejmě právě zmiňovaná finanční nákaza z Východu, reprezentovaná výprodejem turecké liry a ruské rublu. Připomeňme, že turecká a ruská vláda skrze svou (zatím jen diplomatickou) angažovaností v znovu-otevřeném regionálním válečném konfliktu v Náhorním Karabachu vystavily své měny ještě většímu tlaku – než za jinak stejných okolností.





Byl to přitom zejména maďarský forint, který v posledních několika týdnech vykazoval zvýšenou (resp. nadprůměrnou) míru korelace s tureckou lirou , což může dokumentovat přenos nákazy do střední Evropy z tohoto velmi zranitelného rychle se rozvíjejícího trhu. Samozřejmě, že korelace nikdy neznamená kauzalitu, ale podíváme-li se na korelační koeficient jednodenních procentuálních změn (0,7) mezi lirou a forintem, tak je opravdu nebývale vysoký a minimálně to znamená, že viděno tržním rizikem dávají spekulanti TRY a HUF do téměř identického košíku. Těžko přitom počítat s tím, že by takto vysoká korelace měla vydržet, byť i jen v krátkodobém horizontu. Na to je turecká ekonomika a příliš fundamentálně vzdálená té maďarské a stejně tak z Budapešti je podstatně dál na arménsko-ázerbájdžánskou hranici než z Ankary.Tlak na turecké liře a maďarském forintu na straně jedné, opětovný pokles akciových trhů na straně druhé a v neposlední řadě vyhlášení nouzového stavu v Česku a nervozita před novou sadou středečních “uzavírek a zákazů” - to vše jsou důvody, proč české koruně není do zpěvu. V nejbližších seancích očekáváme setrvání v defenzivě.V předvečer první televizní debaty mezi prezidentskými kandidáty na post v Bílém domě se eurodolar konečně pohnul, a to směrem vzhůru. Stalo se tak navzdory tomu, že německá míra inflace se v září propadla do ještě většího záporu, a to samé se možná odehraje za celou eurozónu (bude zveřejněna v pátek ).Pokud jde o samotnou prezidentskou TV debatu, tak eurodolar příliš neodkryl karty, pokud jde o to, jak se bude před volbami chovat. Nicméně až do začátku debat se měnový pár EUR/USD spolu s akciovými futures tlačil vzhůru – v jejím průběhu však akcie otočily a vydaly se jižním směrem a eurodolar přestal stoupat. Dodejme, že z pohledu “nezávislých” sázkových kanceláří si v prezidentské debatě vedl trochu lépe vyzyvatel D. Trumpa – demokratický kandidát Joe Biden. V debatě se však řešilo téma, které většinu rizikových finančních trhů znervózňuje, a to je eventualita, že vinou masivního hlasování poštou (s ohledem na pandemii) nebudou známy výsledky voleb ještě dlouho po hlasování (D. Trump dokonce v debatě uvedl, že to mohou být měsíce). To může být pro trhy problém zejména v situaci, kdy výsledek bude velmi těsný.Jinak pokud mluvíme o trzích s rizikovými aktivy, mezi něž patří i turecká lira – tak si stojí dnes po ránu vcelku dobře, což by mohlo prospět i forintu (viz výše). Naopak ztrácí rubl , což může být vedlejší efekt americké prezidentské debaty, která možná zvýšila šance na zvolení (více proti-Putinovského) demokratického kandidáta.Trhy ve Spojených státech včera poznamenala nervozita z plánované první debaty mezi prezidentskými kandidáty v USA, tedy mezi Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. Náladě nepřispělo ani to, když data pozitivních testů na Covid-19 ve městě New York překonaly 3 % za poslední měsíce. Jednání o dalších stimulech také nepřineslo nějaký hmatatelný výsledek . Následkem toho skončily všechny hlavní tři indexy v červených číslech. Wall Street: DJIA -0,5 %; S&P -0,5 % Nasdaq -0,3 %.