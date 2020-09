Eurodolar se konečně pohnul směrem vzhůru

Sázkové kanceláře po první prezidentské TV debatě vylepšily šance na zvolení Joe Bidena.

V předvečer první televizní debaty mezi prezidentskými kandidáty na post v Bílém domě se eurodolar konečně pohnul, a to směrem vzhůru. Stalo se tak navzdory tomu, že německá míra inflace se v září propadla do ještě většího záporu, a to samé se možná odehraje za celou eurozónu (bude zveřejněna v pátek ). Pokud jde o samotnou prezidentskou TV debatu, tak eurodolar příliš neodkryl karty, pokud jde o to, jak se bude před volbami chovat. Nicméně až do začátku debat se měnový pár EUR/USD spolu s akciovými futures tlačil vzhůru – v jejím průběhu však akcie otočily a vydaly se jižním směrem a eurodolar přestal stoupat. Dodejme, že z pohledu “nezávislých” sázkových kanceláří si v prezidentské debatě vedl trochu lépe vyzyvatel D. Trumpa – demokratický kandidát Joe Biden. V debatě se však řešilo téma, které většinu rizikových finančních trhů znervózňuje, a to je eventualita, že vinou masivního hlasování poštou (s ohledem na pandemii) nebudou známy výsledky voleb ještě dlouho po hlasování (D. Trump dokonce v debatě uvedl, že to mohou být měsíce). To může být pro trhy problém zejména v situaci, kdy výsledek bude velmi těsný. Jinak pokud mluvíme o trzích s rizikovými aktivy, mezi něž patří i turecká lira – tak si stojí dnes po ránu vcelku dobře, což by mohlo prospět i forintu (viz výše). Naopak ztrácí rubl , což může být vedlejší efekt americké prezidentské debaty, která možná zvýšila šance na zvolení (více proti-Putinovského) demokratického kandidáta.