Nehledě na včerejší zisky se středoevropským měnám v měsíci září nedařilo. - Ranní glosa: Jak dlouho forexovým trhům vydrží dávat Turecko a Maďarsko do stejného košíku?

Nehledě na včerejší zisky se středoevropským měnám v měsíci září nedařilo.

Nehledě na včerejší zisky se středoevropským měnám v měsíci září nedařilo. Proti euru ztratily v posledním měsíci okolo tří procent. Mezi viníky výprodeje regionálních měn hledejme nejen vágně definovaný “nárůst globální averze vůči riziku”, ale také specificky domácí, resp. regionální faktory jako jsou nezvládnutá druhá vlna pandemie (ČR a Maďarsko) či přelévající se finanční nákaza z jiných forexových emerging markets. Posledně jmenovaný medvědí faktor se přitom hezky odhalil na počátku tohoto týdne, kdy globální akciové trhy mohutně posílily, avšak středoevropské měny viditelně tratily. V pozadí byla zřejmě právě zmiňovaná finanční nákaza z Východu, reprezentovaná výprodejem turecké liry rublu . Připomeňme, že turecká a ruská vláda skrze svou (zatím jen diplomatickou) angažovaností v znovu-otevřeném regionálním válečném konfliktu v Náhorním Karabachu vystavily své měny ještě většímu tlaku – než za jinak stejných okolností. Byl to přitom zejména maďarský forint, který v posledních několika týdnech vykazoval zvýšenou (resp. nadprůměrnou) míru korelace s tureckou lirou , což může dokumentovat přenos nákazy do střední Evropy z tohoto velmi zranitelného rychle se rozvíjejícího trhu. Samozřejmě, že korelace nikdy neznamená kauzalitu, ale podíváme-li se na korelační koeficient jednodenních procentuálních změn (0,7) mezi lirou a forintem, tak je opravdu nebývale vysoký a minimálně to znamená, že viděno tržním rizikem dávají spekulanti TRY a HUF do téměř identického košíku. Těžko přitom počítat s tím, že by takto vysoká korelace měla vydržet, byť i jen v krátkodobém horizontu. Na to je turecká ekonomika a příliš fundamentálně vzdálená té maďarské a stejně tak z Budapešti je podstatně dál na arménsko-ázerbájdžánskou hranici než z Ankary.