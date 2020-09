Dnešní ADP nás nasměruje k pátečním datům z amerického trhu práce (Ranní zpráva z finančního trhu)

Statistiky z německého trhu práce za září sice ukáží na snížení počtu nezaměstnaných, tržní optimismus ale nesdílíme a rizika vidíme i do budoucna. Jak na tom v září byl americký trh práce, to se sice dozvíme až v pátek, leccos ale naznačí dnešní odhad počtu nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru dle ADP. Finální čtení amerického HDP za Q2 20 by již žádnou změnu v agregovaných datech přinést nemělo.

Německý trh práce se postupně zlepšuje

Na německém trhu práce je patrné postupné zlepšování, vyhlídky ale příliš růžové nejsou. Za samotné září očekáváme, že se počet nezaměstnaných Němců snížil o 4 tisíce a míra nezaměstnanosti se tak oproti srpnovým 6,4 % nezměnila. Ve srovnání s tržním konsensem jsme mírnými pesimisty. Těmi jsme zejména pro zbytek roku a rok příští. Obáváme se, že relativně nízká nezaměstnanost byla v průběhu koronavirového šoku uměle udržována vládními programy (podobně jako u nás), další měsíce ale ukážou, že mnoho pracovních míst zejména v sektoru služeb je neudržitelných. Strukturální změnou též prochází německý průmysl, zejména ten automobilový, což s sebou pro blízkou budoucnost též nese riziko nižší poptávky po pracovní síle.

Dnešní asijské obchodování se neslo ve znamení zvýšení averze k riziku, dolaru jako bezpečné měně to ale nijak zásadně nepomohlo. Rozčarování trhů totiž vyplynulo ze včerejší první debaty mezi americkými prezidentskými kandidáty. Ostrá debata ústící v překřikování jeden druhého jenom trhy utvrdila v obavách, že pokud ve volbách zvítězí J. Biden, hladké předání moci ze strany stávajícího prezidenta D. Trumpa rozhodně očekávat nelze.

Euro i středoevropské měny včera posilovaly

Euro včera vůči americkému dolaru dále posilovalo a vzdalovalo se ode dna dosaženého v závěru minulého týdne u 1,1600 USD/EUR. V průběhu včerejší americké seance již kurz atakoval 1,1740 USD/EUR. Euro posilovalo v podstatě navzdory překvapení, které přinesla předběžná čísla německé zářijové inflace. I když v tomto případě je třeba hovořit spíše o deflaci. Spotřebitelské ceny klesly oproti loňskému září o 0,4%, když tržní konsensus počítal pouze s minimálním poklesem o 0,1 %. Číslo vyvolalo silnou odezvu na evropských dluhopisových trzích (například výnos italských dluhopisů je blízko ročního minima) ve světle očekávání, že nízká inflace přiměje ECB více nakupovat státní dluhopisy. Pozitivně pro společnou evropskou měnu vyzněly zářijové sentiment indikátory Evropské komise, překvapilo zejména zlepšení nálady v sektoru služeb. Dolar pak před večerní první debatou prezidentských kandidátů nezužitkoval překvapivě silné zlepšení nálady mezi tamními spotřebiteli. Navíc jak uvedl R. Kaplan, prezident Fedu v Dallasu, v podstatě nulové úrokové sazby budou pro ekonomiku vhodné několik let (do konce roku 2022 či dokonce 2023).

Posílení eura včera pomohlo středoevropským měnám. Nejvýrazněji předchozí ztráty korigoval polský zlotý, který si polepšil o více než procento a půl. Se zhruba půlprocentním posílením za ním zaostal maďarský forint, koruna naopak byla na úplném chvostu s minimálními zisky. Během včerejška sice testovala 27,10 CZK/EUR, nakonec ale v závěru obchodování opět mířila ke 27,20 CZK/EUR.