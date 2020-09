Česko pomáhá v Mongolsku novou technologií komínových nástavců

18.09.2020 / 05:22 | Aktualizováno: 30.09.2020 / 03:20

Ulánbátar je nejchladnějším hlavním městem na světě, které se v zimních měsících potýká s vysokým znečištěním ovzduší, jehož zdrojem je především tzv. ger district, jurtoviště na severu města. Proto Ministerstvo zahraničních věcí České republiky podpořilo v rámci oficiální rozvojové pomoci ČR tzv. malý lokální projekt ve spolupráci s nevládní organizací Člověk v tísni a česko-mongolskou firmou Economy Energy Khiits, Co. Ltd. Projekt zavádí do 348 domácností novou technologii komínových nástavců BOKRA výrazně omezujících zplodiny ze spalování v kamnech, jehož součástí je také instalace detektorů oxidu uhelnatého.